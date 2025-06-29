Национальный День риса в Непале. Фото дня

29 июня 2025 года, посадка риса в Лалитпуре, Непал. Национальный день риса, известный также как Дхан Дивас, — это праздник, который в основном отмечается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в Индии, Непале, Бангладеш и других регионах, где рис является основой сельского хозяйства и питания. Дхан Дивас имеет культурное и религиозное значение, одна из его главных целей — показать важность этой злаковой культуры для региона.

В этот день проводятся традиционные церемонии, кулинарные фестивали и многое другое. Непальцы погружаются в ил на рисовых полях, выражая благодарность богам за дождь, готовят разнообразные традиционные блюда из риса, устраивают праздничные игры и танцы. Праздник приходится на пятнадцатое число месяца Асара по непальскому календарю.