25 апреля в российский прокат выходит фильм французского режиссера Ксавье Леграна «Наследник». Картина участвовала в кинофестивале в Сан-Себастьяне, главную роль в ней исполняет обладатель премии «Сезар» Марк-Андре Гронден. Почему стоит посмотреть этот леденящий душу триллер, — в материале RTVI.

О чем фильм

Эллиас (Марк-Андре Гронден) — модельер, совсем недавно назначенный главой крупного парижского модного дома. На первом показе все в восторге от его новой коллекции, его зовут сниматься на обложку модного журнала. Но Эллиаса беспокоят проблемы с сердцем. Врач рекомендует ему спросить у отца, перенесшего недавно инфаркт, историю его болезни — на случай, если это наследственное. Эллиас не общался с отцом уже много лет, не приезжал к нему в Монреаль.

Сразу после своего обследования Эллиас узнает о смерти отца, Жан-Жака. Разбираться с наследством придется ему самому. Он обещает быстро уладить все вопросы в Монреале и через пару дней вернуться в Париж, где полным ходом идет рекламная кампания его коллекции. Приехав в дом отца, он узнает страшную тайну, после чего его жизнь становится стремительной дорогой в ад.

Чем вдохновлялся режиссер

«Наследник» — вторая полнометражная работа Ксавье Леграна. Его первый фильм «Опекунство» был удостоен призом за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Обе картины посвящены теме разобщенности внутри семьи, а также наследованию пороков от отца к сыну.

Режиссер в своем творчестве явно вдохновляется древнегреческой мифологией, как это делает, например, и Йоргос Лантимос. Так, структура «Наследника» некоторыми элементами напоминает «Орестею» Эсхила: мать Эллиаса, так же как и Клитемнестра, вышла замуж за брата бывшего мужа, сам главный герой через боли в сердце, словно гонимый Эриниями, отправляется к последнему пристанищу отца.

Можно отметить также влияние Альфреда Хичкока на Леграна и его визуальный стиль. Как и в «Головокружении», здесь повторяется образ спирали. Герой словно находится подчас в состоянии страшного сна, он не верит, что все, что происходит с ним, может быть наяву. Спиралью закручен его подиум, в виде лабиринта выстроен и подвал дома его отца, который приведет Эллиаса на дно адской воронки. Сам же режиссер сравнивает то, что с происходит с его героем, с трагедиями Эдипа и Гамлета.

Мода или нет

Фильм одновременно содержит в себе элементы триллера, хоррора и фэшн-драмы. Картина снята в основном в темной цветовой гамме, яркие цвета появляются лишь на подиуме и во время фотосъемки Эллиаса для обложки журнала. Герой будто искусственно добавляет канареечный оттенок в свою жизнь, делая его главным акцентом в своей коллекции. Сам он одевается в черное, его квартира лишена обильного освещения, поэтому по приезде к отцу, в такое же мрачное жилище, он не чувствует себя непривычно. Мир вокруг дома Жан-Жака такой же неуютный и серый: всюду весенний грязный снег, темнеет все еще рано, соседи кажутся подозрительными.

«Мир высокой моды я выбрал потому, что такая работа дает очень высокий статус. То есть герой становится королем дома высокой моды. Кроме того, это такая профессия, где мужчины властны над женщинами и распоряжаются их телами», — объясняет режиссер.

Маскулинность Марк-Андре Грондена контрастирует с его кинообразом. Эллиас, с одной стороны, показан сильным человеком, который способен работать в жестоком мире моды и отстаивать свои интересы, с другой — рушит стереотип «мужественности»: может потерять сознание от страха, плакать навзрыд, показать свою слабость окружающим, отпустить контроль над ситуацией. Образ Эллиаса был детально проработан актером, режиссером и художниками, в результате получился очень четкий персонаж, в чертах которого можно узнать современных кутюрье.

Почему стоит посмотреть

Фильм вышел очень насыщенным, сюжет держит в напряжении в течение всех полутора часов. Несмотря на то что основное действие картины происходит в замкнутых пространствах — в доме, похоронном бюро, на студии, — оператору Натали Дюран удалось сделать изображение нагнетающим и головокружительным.

Фильм отличает мощная интрига, а главный сюжетный поворот превращает действие на экране в хоррор. После просмотра «Наследника» зрителям захочется обсудить и финальную сцену, оставляющую после себя множество вопросов. Картина подойдет любителям эстетичных триллеров в духе Франсуа Озона и тру-крайма наподобие «Хорошего человека».