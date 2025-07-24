Названы участники арт-резиденции «Гало» в Черноголовке

Стали известны победители опен-колла на участие в новой арт-резиденции «Гало» в Черноголовке, которая посвящена изучению культурной, научной и природной составляющей наукограда.

В междисциплинарном направлении выбраны две участницы: Мария Инькова из Санкт-Петербурга и Дарья Неретина из Москвы. Художницы проведут в городе три недели, а осенью представят свои проекты. Куратором направления стала исследователь Дарья Болдырева — экс-руководитель Северо-Западного филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор междисциплинарных программ в Эрмитаже, Музее истории Санкт-Петербурга и Музее «Гараж».

Всего на конкурс поступило 170 заявок из разных регионов России, а также из Сербии, Франции, Грузии и Беларуси. По словам куратора, проекты участников были сосредоточены на трёх темах: звуке, свете и физике среды, городе как экосистеме, а также социальных и партиципаторных практиках.

Отдельное направление «Искусство и наука», разработанное совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО, курировалось отдельно. Его участником стал кандидат физико-математических наук, художник и музыкант Сергей Костырко. В своей практике он работает со звуком, данными и полевыми записями, изучает механику и термодинамику тонкоплёночных материалов. В рамках резиденции Костырко будет сотрудничать с лабораториями ФИЦ ПХФ и МХ РАН, где исследуют полупроводники для солнечных батарей и фотокатодов. Куратор направления — Христина Отс, специалист по спецпроектам Центра Art & Science ИТМО и международной студии SPLACES.

Арт-резиденция организована по инициативе АНО «Центр городского развития» при участии Центра «ЗА АРТ». Программный руководитель — Мария Туркина. Это первая в России резиденция, позволяющая художникам наблюдать за научными исследованиями и участвовать в реальных экспериментах в физических, химических и физико-химических лабораториях.

Проект призван познакомить жителей Черноголовки с современным искусством и предложить новый взгляд на городской ландшафт наукограда. В 2025 году тема резиденции — «Резонанс», рассматриваемый не только как физическое явление, но и как связь между природой, искусством, наукой и человеческим восприятием. Резиденция включает три направления: междисциплинарное, «искусство и наука» и паблик-арт.