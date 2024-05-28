Второй сезон популярного корейского сериала (дорамы) «Игры в кальмара» выйдет в этом году. Между тем на стримингах доступны и другие — не менее впечатляющие — южнокорейские проекты: боевики, мелодрамы, комедии и триллеры. Самые интересные из них, выпущенные в 2024 году, — в материале RTVI.

«Хватай Сон Чжэ и беги» (Lovely Runner)

В главных ролях: Пён У Сок («Силачка Кан Нам Сун»), Ким Хе Юн («Подснежник»)

28 мая выходит последняя серия дорамы «Хватай Сон Чже и беги» — ромкома с элементами драмы. Главная героиня Им Соль (Ким Хе Юн) — девушка 30 лет, которая еще в школьные годы потеряла возможность ходить из-за аварии. Она страдает от депрессии. Вернуть радость жизни ей помогают песни молодого айдола Рю Сон Чже (Пён У Сок). Однажды она узнает, что ее кумир покончил с собой, и это становится для нее личной трагедией. По странному стечению обстоятельств Им Соль переносится во времени на 15 лет назад — в тот период, когда Сон Чжэ еще обычный старшеклассник, — и решает изменить печальное будущее своего кумира. Сериал наполнен мягким юмором, благодаря которому его легко и приятно смотреть.

«Королева слез» (Queen of Tears)

В главных ролях: Ким Су Хён («Псих, но все в порядке»), Ким Чжи Вон («Потомки солнца»)

В марте вышла дорама «Королева слез». Это один из самых дорогих корейских сериалов — общая стоимость его производства оценивается в 40 млрд корейских вон (около 2,6 млрд. руб.). В центре сюжета — харизматичная и властная Хон Хэ Ин (Ким Чжи Вон), наследница крупнейшего бизнеса в стране. Притворяясь стажером, Хэ Ин знакомится со штатным сотрудником Пэк Хён У (Ким Су Хён) и выходит за него замуж. Спустя три года супружеская пара начинает переживает кризис в отношениях, с которым им нелегко справиться. Поклонники «Королевы слез» считают, что сюжет дорамы вдохновлен реальной историей наследницы компании Samsung.

«Магазин для убийц» (A Shop for Killers)

В главных ролях: Ли Дон Ук («История девятихвостого лиса»), Ким Хе Чжун

Дорама «Магазин для убийц» вышла в январе 2024 года. Она основана на одноименном романе Кан Джи Ён. Сериал рассказывает о девушке Джи Ан (Ким Хе Чжун), которая тяжело переживает смерть единственного близкого человека — своего дяди Чон Джин Мана (Ли Дон Ук). Неожиданно для себя она узнает, что ее дядя владел магазином для профессиональных киллеров и что она теперь является их мишенью. Спасаясь от убийц, Джи Ан погружается в воспоминания о Чон Джин Мане и переосмысляет свое прошлое.

«Чеболь против детектива» (Flex X Cop)

В главных ролях: Ан Бо Хён («Мое имя»), Пак Чжи Хён («Клетки Юми»), Кан Сан Джун, Ким Шин Би

«Чеболь против детектива» — корейский ремейк российского сериала «Мажор». Главный герой Чжин И Су (Ан Бо Хён) — избалованный сын и наследник высокопоставленного чиновника. Он идет работать в полицию, чтобы замять серьезный скандал. В напарниках у него оказывается опытная сотрудница полиции Ли Кан Хён (Пак Джи Хён), которая не в восторге от нового коллеги. Героев явно влечет друг к другу, однако пока они этого не признают и занимаются своей работой — раскрывают преступления.

Парадокс убийцы (A Killer Paradox)

В главных ролях: Чхве У Шик («Паразиты»), Сон Сок Гу («Охотник за дезертирами»), Ли Хи Чжун («Мышь»)

Студент Ли Тан (Чхве У Шик) работает в ночную смену в супермаркете. Однажды он случайно убивает маньяка и решает, что отныне он будет мстителем, карающим преступников. У него это хорошо получается, однако вскоре и он сам становится мишенью хладнокровного детектива Чан Нан Гама (Сон Сок Гу). Сюжет шоу быстро увлекает и держит в напряжении, а в работе оператора считываются отсылки к шедеврам нуара.