С 26 по 29 июня в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние Детское». Тема этого года — «Всё включено».

В этом году художниками выступят семьи-династии, у которых тоже всё включено: есть и связь поколений, и творческий тандем. Они могут обмениваться компетенциями и быть друг другу самыми близкими людьми. Художники порассуждают на глубокие эмоциональные темы-антонимы: щедрость и жадность, добро и зло, смех и слезы, можно и нельзя, лень и активность, жизнь и смерть, правда и ложь, красота и уродство, обретение и потеря.

Помимо арт-объектов гостей фестиваля ждут театральные постановки, перформансы, музыкальные выступления и мастерские от ведущих культурных институций, игры, экскурсии, кинопоказы, квесты и лекции. Сохранится и постоянный формат фестиваля — самоорганизованные кемпы.

«Архстояние Детское» также объявил открытый конкурс впервые сразу в семи номинациях. Участникам предлагается выступить режиссерами-аниматорами и модельерами, придумать арт-объект для сожжения, книжку с картинками, рисунок на нестандартной поверхности, декор тележки и даже грузового автомобиля ГАЗ 66.