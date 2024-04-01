Нонфикшн и мультичеловек. Куда пойти в Москве в первую неделю апреля

Фиджитал-искусство, советская фотография, Николай Шумаков, книжная ярмарка и ретроспектива экспериментального кино, музыкальный перфоманс и современная живопись — рассказываем, куда сходить с 1 по 7 апреля.

«Сингулярность»

В Московском музее современного искусства 2 апреля откроется выставка «Сингулярность», приуроченная к юбилею народного архитектора России Николая Шумакова. Экспозиция поделена на три части: «Архитектура», «Живопись» и «Скульптура».

В первой представлены макеты и дизайны градостроительных проектов Шумакова: дизайн московского метро, Живописный мост, здания аэропорта «Внуково». Во втором блоке можно увидеть портреты известных культурных и общественных деятелей, написанных Шумаковым. А в третьем — посетители впервые познакомятся с опытами автора в жанре скульптуры.

«Алфавит. Советская фотография 1920-1930-х годов»

Родченко А. Бегуны. 1930-е. Шайхет А. Монтаж глобуса на здании Центрального телеграфа в Москве. 1928

5 апреля Центр визуальной культуры Béton представит выставку «Алфавит. Советская фотография 1920—1930-х годов». Экспозиция будет состоять из сотни работ знаменитых фотографов, таких как Родченко, Шайхет, Игнатович, а также менее известных талантливых авторов.

«Мультичеловек 2»

В галерее фиджитал-искусства VS Gallery откроется персональная выставка «Мультичеловек 2» Рината Абдрахманова (Rinatto L’bank). Зрители смогут увидеть инсталляции, на которых человеческое тело трансформируется в техногенное существо. В работах NFT-художника, представленных в экспозиции, телесность деконструируется, а понятие цифровизации возводится в Абсолют.

non/fictioNвесна

С 4 по 7 апреля в Гостином Дворе пройдет ежегодная книжная ярмарка non/fictioNвесна, где можно приобрести книжные новинки и сувениры, послушать лекции писателей и экспертов, а также принять участие в дискуссиях. На ярмарке выступят такие писатели, как Алексей Сальников, Яна Вагнер, Андрей Аствацатуров, Александр Цыпкин и многие другие.

Ретроспектива Джеймса Беннинга

До 7 апреля в Музее современного искусства «Гараж» в рамках фестиваля «Амфест» продолжается первая в России ретроспектива фильмов Джеймса Беннинга. В программу вошли семь картин американского документалиста: «Самоубийство в пейзаже», «Соединенные Штаты Америки», «Читатели», «Естественная история», «Двадцать сигарет», «Рур», «Алленсворт».

Abandoned

7 апреля в Доме культуры и творчества «Башмет Центр» пройдет показ аудиовизуального подкаста Abandoned, созданного командой музыкантов Track ID pls! Их проект Abandoned — запечатленный музыкальный эксперимент, поставленный диджеем модульного синтезатора Мишей Никитиным и скрипачкой Станиславой Котляр. После показа состоится обсуждение с создателями, а также выступление трех эмбиент-исполнителей. Также зрители смогут увидеть перфоманс мастера гонг-медитаций.

Cube.Moscow

6 апреля 2024 года в пространстве арт-платформы Cube.Moscow открываются 14 новых выставок современного искусства. Самая масштабная из них — проект «Эндемики» Тимофея Караффа-Корбута — будет представлена в большом выставочном зале Kupol Gallery. В экспозицию вошли работы из разных серий и периодов российского художника.