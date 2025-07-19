«Объект желания» и сновидения: в Cube.Moscow открылись новые выставки современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow стартовал масштабный выставочный проект: 11 новых выставок, которые можно увидеть до 10 августа. Центральным событием стала выставка «Объект желания», куратором которой выступила Полина Могилина.

Проект, реализованный в рамках Биеннале частных коллекций, исследует феномен коллекционирования через произведения из собраний российских коллекционеров и галерей-резидентов Cube.Moscow. В экспозиции представлены работы как классиков современного искусства — Олега Целкова, Анатолия Зверева, Оскара Рабина, так и молодых авторов, включая Аню Канфер, Рината Волигамси и Катю Никитину.

Параллельно открылись и другие проекты. PA Gallery представила персональную выставку Олега Устинова «Slowed and reverbed», где абстрактная живопись сочетается с цифровыми экспериментами. Галерея «Небеса» приглашает на коллективную выставку «Песня ветра», посвящённую гармонии человека и природы, а Monart исследует эстетику белого цвета в проекте «Белый свет».

В TRIPTYCH Gallery можно увидеть выставку Кристины Пуршиной «Если бы это был мой сон…», вдохновлённую методом анализа сновидений, а MSCA Gallery демонстрирует проект Юрия Чернышева «Телевидящий» — размышление о восприятии телевизионных образов.