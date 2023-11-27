В этом году Масленица в Никола-Ленивце пройдет 16 марта. Она будет сопровождаться сожжением «Чёрной горы» — сложенный из березовых веток и сена 22-метровый вулкан.

Сожжение «Чёрной горы» — однодневный перформанс — будет повторять реальное извержение вулкана и станет символом перехода от зимы к весне. Автор идеи для арт-объекта — Константин Фоминов — местный житель и соавтор многих работ художника Николая Полисского. Архитектором «Чёрной горы» выступила Екатерина Полякова, автор объекта 2022 года «Вавилонская башня».

«Чёрную гору» будет собирать команда из 20 человек на протяжении трех месяцев. В основе конструкции — сено, березовые ветки, еловые столбы и верхушки деревьев. Использоваться будут только отработанные материалы. До сожжения можно будет подняться по внутренней лестнице на вершину «вулкана», останавливаясь на трех смотровых площадках.

На Масленицу в Никола-Ленивце также планируется ярмарка. Все гости смогут поучаствовать в испытаниях, чтобы заработать блинкоины и обменять их на горячие блины. Перед сожжением пройдет театральный перформанс.