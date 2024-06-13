Объявлены даты проведения кинофестиваля «Французские премьеры» в Москве

С 17 по 28 июня в московском киноцентре «Октябрь» пройдет кинофестиваль «Французские премьеры». В программе представлены шесть французских фильмов сезона 2023 — 2024.

Фестиваль откроет байопик «Болеро. Душа Парижа» режиссера Анн Фонтен о композиторе Морисе Равеле. В программе представлена драма «Фолия» Шарля Герена Сюрвиля о личностном кризисе и потерянной любви в красивейших пейзажах Сицилии.

Еще одна драма на фестивале — картина «Братья» с Матье Кассовицем и Иваном Атталем в главных ролях. Она рассказывает историю двух братьев, проживших в детстве семь лет в лесу.

Комедия Клода Зиди «Отдых не по-детски» с участием Кева Адамса и Жана Рено — история об обитателях дома-интерната для людей на пенсии, которые едут на юг Франции. На фестивале также покажут семейный роуд-муви «Развеселые каникулы» Ларанса Арне и анимационное фэнтези «Сирокко из страны ветров» Бенуа Шьё.

Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Фестиваль подготовлен при поддержке Французского института в России и проекта КАРО.Арт.

Зрители фестиваля смогут первыми увидеть и обсудить новинки современного французского кино, которые вскоре выйдут в широкий прокат.