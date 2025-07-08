С 12 июля по 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет паблик-арт фестиваль «Заповедное». Кураторы проекта Вера Ершова и Юлия Трофимова рассказали RTVI, что стоит ждать от фестиваля, чем он отличается от прошлогоднего проекта «Быть здесь» и для чего нужен паблик-арт.

В чем цель и особенности проекта «Заповедное»?

Паблик-арт фестиваль «Заповедное» запланирован как ежегодный с целью создать новый арт-кластер на территории музея-заповедника «Горки Ленинские». В парке и лесной зоне будут установлены сайт-специфичные инсталляции, которые станут частью ландшафта. Мы надеемся в ближайшем будущем превратить здание исторической конюшни З.Г. Морозовой в арт-пространство, где будут выставочные залы, мастерские для художников и арт-резиденция. Одна из важнейших линий проекта — взаимоотношение человека и природы.

Кто может принять участие в проекте? Как вы оцениваете художников?

У нас проходил открытый опен-колл с 1 до 31 марта. Мы получили более 300 заявок от художников. Выбрали 26 художников с объектами и 8 проектов для параллельной программы. Плюс еще 5 известных художников мы пригласили в проект вне опен-колла. Мы не оцениваем художников. Наша задача собрать цельный выставочный проект, в котором будет собственный нарратив и драматургия. Нельзя сказать, что одни заявки хуже, а другие лучше. Просто складывается некоторая история и какие-то работы художников начинают взаимодействовать друг с другом, создавая дополнительные смыслы и магию.

В чем отличия между «Заповедным» и «Быть здесь»?

Мне кажется сайт-специфичные выставки — это всегда некое художественное исследование пространства. И эти проекты исследуют совершенно разные территории. В прошлом году в рамках «Быть здесь» мы были сосредоточены на заброшенном бетонном здании между городом и лесом. В этом году в «Заповедном» мы работаем с территорией заповедника, где есть не только человек и природа, но и массив наслоений исторических контекстов, обрывков реальностей, которые оказались музеефицированы вместе с ландшафтом.

Для кого сегодня делают паблик-арт?

Паблик-арт — это современный вид искусства, который ориентирован на неподготовленного зрителя и подразумевает коммуникацию с пространством. Задачи паблик-арта — приблизить искусство к широкой публике, вызвать эмоции, заставить задуматься и способствовать диалогу. Именно такую миссию мы как кураторы сформулировали для себя и художников: в музее-заповеднике Горки Ленинские мы создаем пространство искусства. Это пространство между людьми, обращенное к их сознанию. К нам в пространство вы попадаете, а не смотрите на него со стороны, мы стимулируем социальный диалог, а это особенно важно в эпоху информационного шума, социальных сетей и разобщенности.

Как его сохраняют и защищают?

Паблик-арт предполагает размещение в общественных городских пространствах, поэтому сохранение такого вида искусства — это социальная ответственность каждого гражданина. В Горках Ленинских за сохранностью объектов следит прекрасная команда музея-заповедника, мы им помогаем.

Куда потом попадут работы, выставленные в рамках «Заповедного»?

Часть работ останется в фонде исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», часть мы берем на экспонирование и вернем художникам.

Какая планируется параллельная программа?

Параллельная программа Фестиваля «Заповедное» с одной стороны призвана вовлечь зрителя в общение используя понятный познавательно-развлекательный формат — так на открытии гостей ждут экскурсии по конюшне и территории, перформансы, мастер классы, спектакли для взрослых и детей. Однако, также, я вижу у параллельной программы и образовательную миссию, поле для дискурса профессионального сообщества: в рамках проекта мы проведем встречи с художниками, круглые столы и лекции.

Почему зрителям стоит посетить выставку «Заповедное» в 2025 году? Что они увидят и какие эмоции получат?

Фестиваль «Заповедное» для тех, кто хочет провести время со смыслом, лучше узнать историю, обрести вдохновение, замедлиться и заглянуть внутрь себя. А значит, для всех нас, живущих в современном турбулентном мире.