В Центре современного искусства AZ/ART открылась вторая часть фестиваля-интенсива «Алгоритмы познания». В каждом из трех выставочных залов пространства представлены самостоятельные проекты. Например, одна из работ Елены Губановой и Ивана Говоркова представляет собой инсталляцию с пальто и хлопушкой для ковров с автоматическим механизмом. Как только хлопушка выбивает пыль из пальто, на экранах, расположенных возле объектов, проекция звездного неба превращается в россыпь космической пыли. Также в залах представлены работы Апанди Магомедова и коллектива авторов «Цветы Джонджоли». Подробнее о фестиваля — в фоторепортаже RTVI.