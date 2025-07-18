Netflix опубликовал полугодовой отчет о просмотрах вместе с финансовыми результатами. Британский хит «Переходный возраст» возглавил рейтинг сериалов, а экшн-комедия «Снова в деле» с Джейми Фоксом и Кэмерон Диас стала самым просматриваемым фильмом сервиса.

Отчет охватывает около 99% контента, который пользователи Netflix смотрели с января по июнь 2025 года. Компания измеряет вовлеченность по количеству просмотров — общее количество часов делится на хронометраж. В целом подписчики посмотрели 95 миллиардов часов контента в первой половине 2025 года — на 1% больше, чем за аналогичный период 2024-го (94 млрд часов). Netflix ожидает, что вторая половина года покажет более значительный рост благодаря сильной афише релизов.

Южнокорейский хит «Игра в кальмара» собрал 231 миллион просмотров за все три сезона в первой половине года, чем подтвердил статус глобального феномена. Финальный сезон стал третьим по популярности в этом периоде, набрав 72 миллиона просмотров всего за четыре дня. Сильный результат показали и британские мини-сериалы «Скучаю по тебе» (58 млн просмотров) и «Переходный возраст» (145 млн просмотров). Также в топ попали сериалы «Отдел нераскрытых дел» (25 млн просмотров) и седьмой сезон «Черного зеркала» (31 млн просмотров)

Среди других заметных проектов в категории сериалов — мини-сериал «Нулевой день» с Робертом Де Ниро (63 миллиона просмотров, 4-е место за первое полугодие) и детский сериал «Ms. Rachel» (1-й сезон) от ютубера Рэйчел Аккурсо (53 миллиона просмотров). Топ-3 фильмов Netflix составили оригинальные ленты: «Снова в деле» (165 миллионов зрителей), «Последняя капля» Тайлера Перри с Таражей П. Хенсон (103 миллиона) и «Список заветных желаний» с Софией Карсон (96 миллионов).

Неанглоязычные фильмы также оказались популярны у зрителей по всему миру: немецкий «Вне юрисдикции» (88 миллионов), мексиканский «Контратака» (71 миллион), нидерландский «Заложник в магазине Apple» (57 миллионов), французские «К жизни» (70 миллионов) и «K.O.» (44 миллиона), японский «Взрыв скоростного поезда» (33 миллиона).

Netflix отметил, что почти половина просмотров оригинального контента в первом полугодии 2025 года пришлась на проекты, выпущенные в 2023 году или ранее. Среди них — сериалы «Оранжевый — хит сезона», «Озарк» и «Бумажный дом», каждый из которых набрал более 100 миллионов часов просмотра, а также фильмы «Красное уведомление», «Лео» и «Мы можем быть героями» — более 20 миллионов просмотров у каждого.