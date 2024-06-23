В издательстве «Альпина PRO» вышла книга модели и эксперта в мире моды Софии Сирин «Плохие девочки не худеют». В ней автор рассказывает о том, как диеты вредят нашему психическому здоровью, и обсуждает проблемы, связанные с расстройствами пищевого поведения, предлагая пути их решения. Сирин также дает советы о том, как установить здоровые отношения с едой и своим телом. RTVI публикует главу, посвященную интуитивному питанию.

Минусы интуитивного питания

Начнем с того, что, практикуя интуитивное питание долгое время, я в полной мере осознала его огромные преимущества, но поняла также, в чем состоит и несовершенство этого метода, применяемого в чистом виде.

Во-первых, здоровое отношение к еде и интуитивное питание допускают (и даже предполагают) колебания веса, ведь физическая активность в течение дня может быть разной, а также она будет различаться в разные периоды жизни. Следуя интуитивному питанию, вы будете действительно оставаться в естественном, нормальном весе, но то, как выглядит в эти периоды ваше тело, не всегда соответствует вашим представлениям об идеальной форме.

Если для вас безупречная фигура очень важна, потому что ваша работа связана с модой, спортом, со съемками в кино или вы просто законченный эстет (как я), то, как бы вы ни снижали значимость внешности, все равно недостижение желаемого внешнего облика образует незакрытый гештальт (что это означает, поясню чуть позже). Несоответствие идеалу в таком случае лишает нас стопроцентной уверенности в себе, удовольствия от своей жизни и своего образа. Оно ограничивает. Мы же будем хитрее, и достижение стройности не станет нашей основной мотивацией, но факт остается фактом: когда вы придете своим собственным, правильным путем к своей идеальной форме, вы ощутите, что жизнь стала еще приятнее.

Кроме того, интуитивное питание уж точно никак не связано с тонусом мышц и любовью к спорту. Для этого, как правило, нужны дополнительные инструменты и мотивация.

Таким образом интуитивное питание гарантирует гармоничное ощущение своего тела без акцентирования внимания на его идеальности. И такое отношение к себе замечательно, потому что вам по-настоящему комфортно и вы довольны собой.

Если вы все же хотели бы большего, если вы в чем-то себя вынуждены ограничивать из-за недостатков вашей фигуры, если ваше отражение в зеркале вас иногда огорчает, если вы перфекционист и эстет и, возможно, у вас, как и у меня раньше, периодически все-таки проскальзывает мысль о том, что надо бы заняться своей физической формой, чтобы выглядеть лучше…

Если вы не можете себе позволить обтягивающую или открытую одежду, подразумевающую безупречную фигуру, если вы хотели бы чувствовать себя увереннее на пляже и вы не хотите выглядеть хуже, скажем, своей подруги, формы которой, как вы считаете, совершеннее ваших…

Если вы чувствуете, что вам интересно перейти на другой уровень отношений со своим телом, научиться чувствовать и контролировать каждую мышцу, обрести красивый рельеф, постичь асаны, стать более сильной, гибкой, ловкой и грациозной…

Если вы не можете смириться с тем, что вы — обладательница фигуры с несколькими лишними килограммами, без мышечного тонуса и красивых, подтянутых форм… …значит, вам, конкретно вам, важно быть стройной, и это означает незакрытый гештальт и то, что вам нужно переходить на новый уровень. И пока вы не начнете это движение, вы будете ощущать давление незавершенной ситуации.

Теперь поясню, в чем сила гештальта и в чем смысл термина. Даже если вы не думаете о проблеме уменьшения веса каждый день, но такие мысли периодически всплывают в сознании, значит, для психики это незакрытый гештальт (то есть непроработанная, незавершенная ситуация). Когда есть что-то, что волнует вас, но вы этим вопросом не занимаетесь, это незаметно оказывает ощутимое негативное влияние на психику и здоровье в целом.

Закрытый гештальт ощущается как свобода. Незакрытый вызывает напряжение и заставляет сознание постоянно возвращаться к этому вопросу, отбирая у вас очень много энергии. Гештальт всегда стремится к завершению, осознаете вы это или нет.

Образно говоря, если вы не смотрите в глаза нерешенной задаче, она все равно всегда смотрит в ваши. На подсознательном уровне вы ощущаете на себе этот «взгляд», с которым рано или поздно неизбежно встретитесь. Так зачем ждать болезненного момента? Гештальт — это незавершенная ситуация, которую вы не можете просто так отпустить, потому что вам она важна и у вас есть потенциал для ее решения. И вы чувствуете, что, сделав это, вы будете ощущать гармонию с собой. Очевидно, что, если бы это было не важно, вы бы об этом не думали никогда. Решив для себя эту задачу, вы можете ощутить себя намного здоровее, легче, юнее. Понимание этого уже дает повод начать заниматься корректировкой образа питания.

Здесь и сейчас примите решение: либо полностью отпустите ситуацию, полюбите себя в той форме, в которой находитесь, и больше никогда не думайте о снижении веса, либо признайте, что вам действительно важно не иметь лишних килограммов и чувствовать себя стройной.

Теперь это в зоне вашей осознанности, и, таким образом, ничегонеделание в данной области далее будет считаться уже вашим продуманным решением.