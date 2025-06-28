Выставка об истории московского метро, фильм сына Хаяо Миядзаки по мотивам книг Урсулы Ле Гуин, диджитал-выставка, ромком с Педро Паскалем, Дакотой Джонсон и Крисом Эвансом, выставки современного искусства. Куда сходить в Москве (и не только) на выходных с 28 по 29 июня — в материале RTVI.

«УГОЛ»

27 июня в VS Gallery открылась персональная выставка диджитал-художника Кирилла Рейва «УГОЛ», представляющая собой тотальную инсталляцию, объединяющую цифровые работы, пластификации и скульптуру, выполненные с использованием 3D-печати. Экспозиция исследует темы внутреннего поиска, столкновения с истиной и выбора.

«Новая классика»

28 и 29 июня в парке «Зарядье» пройдет IV Фестиваль «Новая классика». В программе — произведения композитора-авангардиста Александра Мосолова, а также премьеры произведений современных композиторов, таких как Владимир Мартынов. На фестивале будут представлены электроакустические перформансы, мультимедийные инсталляции и выставка «Музыка машин». В образовательной программе — воркшопы и паблик-токи.

«Ждут ДОМА»

28 и 29 июня пройдут выставки-пристройства «Ждут ДОМА», где желающие смогут познакомится с кошкми и собаками, которые ищут дом, и забрать питомцев. В субботу выставка пройдет в ТРЦ «Реутов Парк», а в воскресенье — в сити-курорте «Gremm» на Варшавском шоссе. С 12:00 до 19:00 посетители смогут познакомиться с животными, принять участие в благотворительном маркете, принять участие в конкурсах и квестах для всей семьи.

«Новые коллекционеры»

С июня по октябрь 2025 года Фонд «Новые коллекционеры» проводит Биеннале частных коллекций. Более 40 галерей и культурных институций России представят выставочные, издательские и просветительские проекты, посвященные коллекционерам и их собраниям. Биеннале пройдет в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В рамках Биеннале будут представлены произведения из собраний Инны Баженовой, Полины Бондаревой, Зои Галеевой и других частных коллекционеров. 8 июля в ЦСИ Винзавод состоится первая дискуссия программы «Коллекционирование как культурная практика, наследие и акт выбора» на тему «Коллекционеры как агенты изменений».

«Русские дикие»

До 28 сентября в Музее русского импрессионизма можно увидеть выставку «Русские дикие», подготовленную совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В экспозиции можно увидеть фовистские работы европейских и русских художников начала XX века.

На выставке представлено 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей России. Кураторы выставки — Илья Доронченков из ГМИИ им. А. С. Пушкина, Юлия Петрова и Вера Рябинина из Музея русского импрессионизма — собрали самые «дикие» эксперименты с палитрой, формой и живописной плоскостью, которые демонстрируют, как по-разному символисты, сезаннисты и неопримитивисты в России трактовали идеи европейского авангарда: находки французских фовистов и немецких экспрессионистов групп «Мост» и «Синий всадник».

«Сказания Земноморья»

19 июня в российский прокат вышел фильм Горо Миядзаки «Сказания Земноморья» — фэнтези-аниме по мотивам серии романов Урсулы Ле Гуин. Действие происходит в сказочном краю Земноморье, где маги и люди живут вместе. Когда-то здесь обитали и драконы, но их пути разошлись с человечеством, так как эти прекрасные животные выбрали свободу. Мир Земноморья начинает приходить в упадок: скот погибает, урожая нет уже который год, а люди будто начали сходить с ума. Маг Ястреб и его ученик Аррен путешествуют по городам, чтобы отыскать причину дисбаланса в Земноморье.

«Материалистка»

С 19 июня в российском прокате вышел новый фильм номинантки на «Оскар» Селин Сон. Романтическая комедия «Материалистка» рассказывает о брачном агенте Люси, которая находит для своих клиентов идеальные мэтчи. Она точно знает, что настоящая любовь нечасто становится причиной браков, порой ее клиентам нужен лишь тот, кто подходит под их минимальные запросы. На свадьбе своих клиентов она знакомится с Гарри, который кажется абсолютно идеальным партнером — он богат, романтичен, умен и красив. На этой же свадьбе Люси встречает своего бывшего парня Джона — он все еще пытается стать актером, подрабатывая официантом на больших мероприятиях. Кого же из них она выберет?

В фильме снимались Дакота Джонсон («50 оттенков серого»), Педро Паскаль («Игра Престолов») и Крис Эванс («Мстители»). Фильм уже успели тепло принять критики — на Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 86%. Режиссер Селин Сон, прославившаяся драмой «Прошлые жизни» от А24, снимала «Материалистку» в Нью-Йорке в июне 2024 года.

«Жизнь под открытым небом»

20 июня Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Московский драматический театр имени А. С. Пушкина проводят открытую читку писем и воспоминаний сотрудников музея в годы войны. Артисты Назар Сафонов, Вероника Сафонова, Анна Бегунова и Иван Лёшин прочтут письма и воспоминания людей, благодаря которым сохранился Пушкинский музей: трогательные, искренние, наполненные юмором и теплом рассказы тех, кто под временной крышей из досок и толя, в темноте и холоде сражался за музей, за его шедевры и фонды.

Международная биеннале экологического искусства

В Нижнем Новгороде проходит первая Международная биеннале экологического искусства. Крупнейший проект биеннале — выставка «Кожа Земли», который уже можно увидеть на Мытном рынке и в гостинице Ермолаевых. В экспозиции представлено более 250 работ 70 художников из 33 стран. Все они посвящены «коже» нашей планеты — тому, что ее обволакивает и защищает. Авторы попытались порассуждать о хрупкости и силе биосферы, о влиянии человека на природу, о том, что может спасти наш мир от разрушения.

Выставки уже проходят в Арсенале, Нижегородском государственном художественном музее, пространстве ЦЕХ* и в «Академии Маяк»

«Высоко под землей»

До 24 августа 2025 года в Музее Москвы проходит выставка «Высоко под землей», приуроченная к 90-летию Московского метрополитена. Проект организован совместно Музеем транспорта Москвы и Музеем Москвы. Экспозиция объединит более 350 объектов из 25 государственных и частных коллекций, включая Третьяковскую галерею, Русский музей и Музей архитектуры имени Щусева.

Выставка посвящена метрополитену как культурному пространству, где пассажиры ежедневно взаимодействуют с произведениями искусства. В экспозицию войдут мозаики, витражи, скульптуры, архивные фотографии и макеты станций. Среди авторов представленных работ — Вера Мухина, Павел Корин, Андрей Кузнецов и Леонид Берлин. Отдельное внимание уделено материалам из семейных архивов художников, участвовавших в оформлении метро.

Cube. Moscow

В пространстве арт-платформы Cube. Moscow галереи-резиденты представили 10 новых выставочных проектов. Также в пространстве Cube. Moscow можно увидеть недавно обновившиеся проекты в стендах PA Gallery и Postrigay Gallery.

В большом выставочном зале арт-пространства TRIPTYCH Gallery под кураторством Ан Кубановой проходит коллективная выставка «Кто здесь?». На выставке можно увидеть работы таких художников, как: Мари Агаркова, Татьяна Вафина, Катя Гранова, Юлия Кривозубова, Кудашова Вероника, Настя Миро, Катя Никитина, Белла Новинькова, Глеб Солнцев, Полина Суровова, Наталья Чобанян. В запуске проекта принимает участие квинтет шоу Lumisfera — создатели концертов симфонической музыки в окружении тысяч свечей.

«Алгоритмы познания»

До 31 августа в Центре современного искусства AZ/ART проходит летний фестиваль-интенсив «Алгоритмы познания» — серия из девяти художественных проектов. Авторы исследуют, как художественное усилие может помочь преодолеть противоречия, обрести уверенность и найти новые формы сосуществования в условиях нестабильной повседневности.

Среди участников фестиваля — Платон Инфанте, Валерий Гриковский, Юлия Клопова и Лилия Педак, Елена Губанова и Иван Говорков, Апанди Магомедов, группа «Цветы Джонджоли», объединение «Хвойные», Михаил Рубанков, Ирина Корина. Куратором фестиваля выступил искусствовед Александр Дашевский.

«Шахматный код. Игра. Наука. Искусство»

6 июня 2025 года в Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка «Шахматный код. Игра. Наука. Искусство», посвященная истории шахмат, достижениям советских и российских чемпионов мира, эволюции дизайна фигур и их интерпретации в современном искусстве. Посетители увидят уникальные экспонаты, включая шахматные комплекты легендарных гроссмейстеров и «космические» шахматы, а также смогут сыграть партию за столом Александра Родченко. Выставка продлится до 31 августа.