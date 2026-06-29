Золотистый ретривер в коричневом берете по имени Помпомпурин одержал победу в ежегодном рейтинге персонажей Sanrio, набрав более 7 миллионов голосов — на 1,4 миллиона больше, чем в прошлом году. Всего в голосовании приняли участие более 70,6 миллиона человек, что стало рекордным показателем за всю историю конкурса. Церемония награждения прошла в Иокогаме, где персонажи собирались на сцене, как на конкурсе красоты.

Топ-10 самых популярных персонажей 2026 года выглядит так:

Помпомпурин Синнамролл Почакко Куроми Хеллоу Китти Ахиру-но Пеккле Моя Мелоди Такседосэм Хангёдон Маленькие близнецы-звёздочки

Кто такой Помпомпурин?

Помпомпурин (Pompompurin) — один из самых популярных персонажей японской компании Sanrio, созданный дизайнером Акико Тии в 1996 году. Он появился на свет 16 апреля в результате внутреннего конкурса Sanrio по созданию нового персонажа-собаки и быстро завоевал сердца поклонников по всему миру.

Этот желтый золотистый ретривер носит коричневый берет, который стал его визитной карточкой. Свое имя персонаж получил благодаря внешности, напоминающей японский пудинг с карамелью, — когда маленькая хозяйка надела ему на голову шляпу, все вокруг воскликнули: «Вау! Выглядит как очень вкусный пудинг!». Так и появилось имя Pompompurin, которое можно перевести как «Пудинг с помпоном» или просто «Пудинг».

По характеру Помпомпурин — спокойный, добродушный и немного ленивый персонаж. Он любит поесть, и его главный гастрономический фаворит — карамельный пудинг, который готовит его мама. Его мечта — поскорее вырасти, и в этом стремлении он не одинок: среди поклонников персонажа бытует мнение, что его размеры и любовь к еде делают его особенно уютным и «обнимабельным».

Помпомпурин увлекается коллекционированием обуви (особенно любит прятать отцовские кожаные туфли), сном и выполнением «пудинговой аэробики». Он без труда заводит друзей, а его лучшие спутники — хомяк Маффин, мышь Скон и птичка Кастед. Он также близок с Киннамроллем, с которым у него сложились теплые дружеские отношения. Помпомпурин всегда рад фразе «Пошли гулять!» и терпеть не может, когда ему говорят «Оставайся и сторожи дом!». Он боится оставаться один в доме — это его главный страх, который делает его еще более человечным и трогательным.

История популярности

Помпомпурин впервые одержал победу в рейтинге Sanrio Character Ranking уже в 1997 году — всего через год после своего дебюта. С тех пор он остается одним из сильнейших конкурентов и редко опускается ниже десятого места. В 2020—2023 годах он стабильно занимал второе место, уступая Киннамроллю, но в 2025 году ему удалось прервать пятилетнюю победную серию белого щенка и вернуть себе корону. В 2026 году он подтвердил свой статус, одержав вторую подряд победу.

Сейчас Помпомпурин празднует свое 30-летие. Он регулярно появляется в официальных медиа Sanrio, включая веб-сериал Hello Kitty and Friends Supercute Adventures, где управляет фургоном с мороженым, и в мобильной игре Hello Kitty Island Adventure, где владеет лодкой-кафе. Среди других появлений — коллаборации с Nintendo в серии игр Animal Crossing и сотрудничество с мобильной игрой Honor of Kings.

Образ Помпомпурина активно используется в мерче: от канцелярских принадлежностей и плюшевых игрушек до книжек-картинок и развивающих пособий для детей. Бренд также регулярно участвует в коллаборациях с крупными компаниями, включая Nestlé, Uni-President и Dunkin’, который в этом году выпустил специальный пончик в честь победы персонажа. В честь тридцатилетия персонажа по всему миру проходят празднования его дня рождения.