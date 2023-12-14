Потерянные в детстве: выставка молодых художников PAST PRESENT FUTURE

В московской галерее Art & Brut 15 декабря завершится выставка PAST PRESENT FUTURE. На ней представлены работы современных художников — Александра Браулова, Марины Глебовой, Антона Левина и Якова Хомичана — на тему взросления. Персонажи их картин, выполненных из смешанных материалов, — потерянные взрослые, желающие вернуться в детство, образы из воспоминаний, участники маскарадов и детских утренников. Кураторами выступили соосновательница галереи Art & Brut Екатерина Нечаева и соосновательница школы GET ART FIT Софья Шапкина.