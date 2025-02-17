«Прошлого голоски»: выставка в галерее М2 исследует влияние прошлого на современность

21 февраля в галерее М2 откроется выставка «Прошлого голоски», посвященная влиянию древних способов мышления на современное восприятие человека. В экспозиции представят работы Евгения Антуфьева, Маду Ахмедовой, Алисы Горшениной, Андрея Кузькина и других.

Выставка строится на идее о том, что длительный период первобытного существования оказал фундаментальное воздействие на человечество. Современное научное сознание анализирует мир через внешние признаки, опираясь на логику и физические ощущения. Этот подход отделяет восприятие от эмоций, фокусируясь на фактах, а не на переживаниях. В прошлом же мистическая реальность — эмоции, ощущения — играла определяющую роль в формировании картины мира.

Выставка «Прошлого голоски» демонстрирует, как принципы мышления прошлого продолжают влиять на современное искусство. Художники, чьи работы представлены в экспозиции, отражают в своем творчестве отголоски древних представлений и переживаний.

«Возможно, соединив мистическое прошлое и современный научный взгляд, мы сможем лучше понять себя, достичь прежней целостности и определить свое будущее», — рассказывают организаторы выставки.