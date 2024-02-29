Сериал «Трудные подростки» завершился спустя пять сезонов

28 февраля прошла премьера финального эпизода сериала «Трудные подростки». Показ посетили актеры проекта, музыканты, а также артисты цирка UPSALA.

«Трудные подростки» выходили с 2019 года при поддержке АНО «ИРИ» (Института развития Интернета) на платформе Wink. За это время у проекта появилось пять сезонов, режиссерами которых были Рустам Ильясов, Александр Цой и Николай Рыбников.

В центре сюжета — центр для трудных подростков, куда попадают школьники с зависимостями и проблемами с законом. Туда попадает и Антон (Никита Волков), но не в качестве подопечного, — он становится футбольным тренером. Но главные герои в этой истории все же сами подростки, чье деструктивное поведение вызвано проблемами в семье, буллингом в школе и неспособностью отыскать свое место в жизни.

Роли в сериале также исполнили Виталий Андреев («Бесит»), Анастасия Крылова («Топи»), Тимофей Елецкий («Стрим»), Владимир Гарцунов («Крецул»), Святослав Рогожан («Ухожу красиво»), Алена Швиденкова («Альфа Ромео»), Мила Ершова («По щучьему велению»), Глеб Калюжный («14+»), Сергей Новосад («Я делаю шаг»), Анастасия Красовская («Слово пацана») и другие.

«Трудные подростки» не только открыли молодым актерам дорогу в большое кино, но и, по словам создателям проекта, помогли реальным подросткам. В каждой серии проговаривались номера телефонов помощи тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, также любой желающий мог присоединиться к чат-боту и получить поддержку.

Несмотря на то, что сериал и подошел к своему логическому завершению, как подчеркнули авторы «Трудных подростков», история не заканчивается. Сюжет проекта был взят за основу спектакля петербургского цирка UPSALA, где играют дети и подростки с непростыми жизненными обстоятельствами. Отрывок из постановки показали зрителям премьеры. Спектакль можно будет увидеть уже летом 2024 года.