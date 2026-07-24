Серябкина, Жидковский, Самойлова и Gazan на VK Fest: чем запомнилась площадка Super Fun Club

На площадке Super Fun Club в рамках VK Fest за два дня выступили 44 артиста, музыканта и блогера. Они поделились новостями о личной жизни, карьере и будущих проектах.

Ольга Серябкина рассказала о воспитании сына, которому скоро исполнится пять лет. Певица призналась, что не делает за ребенка то, что он может сделать сам. «Чем больше правил у вас есть, тем ребенку лучше. У моего сына точно не будет носков в углу», — отметила артистка.

Одним из самых обсуждаемых гостей стал Алексей Жидковский, появившийся на фестивале с короткой стрижкой и бородой. По его словам, он вдохновился образом молодого Стаса Михайлова и решил попробовать что-то новое.

Оксана Самойлова анонсировала выход новой песни. Следующий трек, по словам певицы, будет «веселой попсовой историей», в отличие от дебютного сингла «Мамми», который она назвала «интродьюсом, раскрывающим ее состояние и личность». Также Самойлова прокомментировала критику в адрес Марьям Тилляевой после участия в реалити-шоу: «Я ко всем участникам реалити, кто бы как там ни проявлялся, отношусь просто с пониманием, потому что мы знаем, как это работает».

Рэпер Gazan рассказал о благодарности слушателям за стремительный рост популярности. Среди заветных желаний исполнитель назвал рождение детей с супругой Полиной, а также накопление состояния в 4,7 миллиарда долларов, покупку Ferrari и частного самолета.

Аня Ищук и Димас Блог раскрыли первые подробности второго сезона своего реалити-шоу, но сохранили интригу вокруг участников, намекнув, что зрителей ждут известные гости.

Блогер и модель Яна Пилецкая опровергла слухи о романе с Димой Биланом. «Я вообще не видела, что мне приписывают какие-то романы», — заявила она, отметив, что поддерживает творчество певца исключительно по-дружески.

Среди гостей площадки также были Жасмин, IOWA, Сергей Приказчиков, Даниэль Вегас, Ева Власова, Наташа Гасанханова, Мария Миногарова, Алеко, Виктория Портфолио, Злата и Мирослава Быковы, Полина Диброва, Ева Смирнова, Карина Нигай, Кара Кросс, Маша и Роберт Герберы, Максим Лутчак, Катя Адушкина, Дима Ермузевич, Никита Мусатов, Айгор, Александр Бударин и другие.

В этом году Super представил на VK Fest фирменную площадку Super Fun Club. Гостей привлек аттракцион «Super-хватайка», к которому оба дня выстраивались очереди. На территории также работали розовая чилл-зона с пуфами и зонтиками и фотозона с гигантским розовым зайцем. Актер Даниэль Вегас, исполнитель главной роли в ромкоме «Твое сердце будет разбито», признался, что его главное увлечение сейчас — работа.