19 июня в российский прокат выходит дебютный анимационный фильм Горо Миядзаки, снятый студией Ghibli. Картина основана на цикле фэнтезийных романов Урсулы Ле Гуинн о Земноморье. Рассказываем о фильме в материале RTVI.

О чем фильм

Действие аниме происходит в сказочном краю Земноморье, где маги и люди живут вместе. Несколько столетий назад в этом мире обитали еще и драконы — благородные и свободолюбивые существа. Но люди оказались слишком алчными и властными, поэтому драконы покинули Земноморье.

Фильм начинается с того, что королю острова Энлад докладывают о неслыханных бедствиях края: скот поразила неизвестная болезнь, урожай погибает, младенцы заболевают, а все люди словно сошли с ума. Кроме того, в море заметили двух сражающихся друг с другом драконов. Не успел король дать распоряжения, как его убил его же собственный сын — принц Аррен.

Разобраться в причинах всех бедствий решает верховный маг Геб, известный как Ястреб. Аррен вскоре становится спутником волшебника, вместе они отправляются в путешествие в Хорт-Таун. Юный принц ощущает присутствие Тени — мрачной стороны своей личности, которая жаждет смерти. Однако благодаря силе своей Тени Аррен спасает молодую девушку по имени Терру от работорговцев, но позже сам попадает в плен.

Кто авторы

Режиссер картины Горо Миядзаки — сын оскароносного Хаяо Миядзаки, продолжатель династии. Премьера «Сказаний Земноморья» состоялась в Японии 29 июля 2006 года. Фильм занял первое место в японском прокате на первой неделе, собрав более 900 миллионов иен ($7,7 млн).

Основой для сюжета стали романы Урсулы Ле Гуин — «Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «Самый дальний берег» и «Техану». Изначально снимать фильм по этому циклу хотел сам Хаяо Миядзаки, однако писательница отказала ему в передаче прав. Позже, увидев аниме «Мой сосед Тоторо», Ле Гуин смягчилась и разрешила Ghibli экранизировать ее книги. Сюжет «Сказаний Земноморья» отличается от книжного, так как Горо Миядзаки решил изменить ход повествования. Кроме того, режиссер вдохновлялся мангой своего отца — романом «Путешествие Сюны».

Ле Гуин родилась в США в 1929 году в семье известного антрополога Алфреда Крёбера и писательницы Теодоры Кракау. В их доме всегда было много гостей из мира науки, а также писателей. Так Урсула решила изучать романскую литературу и поступила в Гарвард, а затем в Колумбийский Университет.

Параллельно Урсула Ле Гуин сама писала рассказы, но часто получала отказы от издателей. В 1968 году по просьбе своего редактора она написала роман «Волшебник Земноморья», который предназначался для продаж среди подростковой аудитории. Писательницу заметили критики и читатели, она публиковала научно-фантастические романы, выиграла премии «Хьюго» и «Небьюла».

Где находится Земноморье

Согласно книгам Ле Гуинн, Земноморьем называют архипелаг, населенный людьми и магами. На самых отдаленных островах живут драконы, говорящие на древнем языке, который называют Истинной речью. В этом мире многие законы подчиняются волшебству и Балансу сил, технический прогресс здесь еще не произошел. Океан ли, море ли окружает Земноморье, что находится за его пределами — никто не знает.

Земноморье часто сравнивают со Средиземьем, так как оба мира четко продуманы, в них существует исторический процесс, воюющие между собой королевства, а также их населяют различные расы.

Также в романах Ле Гуин упоминается Сухая Земля — это загробный мир, куда попадают души умерших из Земноморья. Лишь могущественные маги способны проникнуть в эту пустынную страну и вернуться обратно, переступив через древнюю каменную стену, что отделяет мир живых от мира мёртвых.

Кому стоит смотреть фильм

«Сказания Земноморья» полон невероятной красоты кадров: пейзажи, города, интерьеры — все прорисовано с большой любовью. Стоит лишь взглянуть на то, как нарисована пустыня, где Ястреб и Аррен впервые встречаются — станет понятно, как много усилий команда Ghibli вложила в каждое фоновое изображение. Также стоит отметить музыкальное сопровождение. Песня Теру, которую она исполняет a cappella в середине фильма, получилась очень трогательной.

Сам фильм может показаться неспешным, в нем мало диалогов и экшена. Однако это позволяет глубже окунуться в мир Земноморья, разглядеть его. Основные темы фильма — дихотомия добра и зла, а также ценность человеческой жизни. Режиссер говорит о них напрямую, Ястреб и Теру выступают в качестве резонеров. Поэтому юным зрителям будет несложно распознать задумку автора, взрослым же будет интересно наблюдать за отношениями персонажей Аррена и Ястреба, ставшего для принца отцовской фигурой.