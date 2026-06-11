Наталья Каневская, дочь телеведущего и актера Леонида Каневского, опубликовала в соцсетях видео с реакцией отца на мемы, созданные южнокорейской художницей Ким Хеен, известной под псевдонимом Dajai Yusanmu.

Художница изобразила ведущего программы «Следствие вели…» в своем фирменном стиле — нарочито минималистичными черными линиями с долей сюрреализма. Она пояснила, что узнала о российском ведущем, листая смешные картинки на Pinterest. «Я влюбилась в его забавную внешность и мимику. Я также нашла смешные нарезки с ним на YouTube, хотя я и не понимаю по-русски, но это все равно очень забавно», — написала художница.

На опубликованном видео Каневский оценил сходство рисунков с реальными фотографиями, заметив, что это «одно лицо». «„Следствие довели“ — смешно», — отреагировал Каневский на комментарии под постом. Увидев выражение «харизма деда», он поинтересовался, кто это написал. Дочь пояснила, что ее папа стал «всеобщим дедом».

На ролик с реакцией Каневского отреагировала и автор мемов. «Спасибо, я желаю вам оставаться счастливыми и здоровыми, и однажды я смогу посмотреть шоу с английскими субтитрами на YouTube», — написала Ким Хеен в комментариях.

Публикации художницы привели в восторг русскоязычных пользователей. Они порадовались, что обаяние Каневского «не знает ни временных, ни культурных границ». Обычно посты Ким набирают около 7—10 тысяч просмотров, мемы с Каневским посмотрели более 600 тысяч раз.

Dajai Yusanmu известна в корейском интернете своими ироничными рисунками, книгами-зинами, стикерами для KakaoTalk и мерчем по собственным иллюстрациям. В ее работах часто сочетаются намеренно небрежная графика, абсурдный юмор и портреты людей. После публикации рисунков с Каневским другие корейские пользователи также начали создавать фанатские арты с телеведущим. В комментариях художницу поблагодарили за внимание к легендарному ведущему и попросили не останавливаться. Некоторые предложили ей перерисовать и других героев русскоязычных мемов.