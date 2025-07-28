Многие страдают от различных парасомний: ночных кошмаров, паралича сна, сомнамбулизма и осознанных сновидений. В своей книге «Ночные кошмары» (Альпина нон-фикшн, 2025) Элис Вернон исследует их историю, эволюцию научной оптики и преломление в культуре — в том числе в кино. Среди ключевых примеров — триллер Хичкока «Завороженный», головокружительное «Начало» Нолана и сюрреалистичное аниме «Паприка» Сатоси Кона. Приводим отрывки из книги, которые соединяют кино и завораживающий мир снов.

Фрейд, Хичкок и Сальвадор Дали

Один из самых известных примеров использования теории сновидений Фрейда в качестве сюжетного хода — триллер Альфреда Хичкока «Завороженный», вышедший на экраны в 1945 году. В этом фильме роль доктора Констанс Питерсен, психоаналитика в больнице с весьма сомнительными профессиональными стандартами, сыграла Ингрид Бергман. В больницу на смену старому заведующему приезжает доктор Энтони Эдвардс в исполнении блистательного Грегори Пека. Вскоре становится очевидно, что Эдвардс не тот, за кого себя выдает, что он не помнит, кто он, и что настоящий Эдвардс убит. К тому времени, как это выясняется, Питерсен и «Эдвардс» успевают влюбиться друг в друга, что обнаруживается во время приятной прогулки по сельской местности с перекусом из бутербродов с ливерной колбасой (самый романтичный из всех мясопродуктов!). Питерсен полна решимости доказать, что самозванец не убивал настоящего доктора Эдвардса.

Далее в фильме Питерсен приводит «Эдвардса», уже взявшего псевдоним Джон Браун, к своему старому наставнику, внешне напоминающему Фрейда психоаналитику, особо интересующемуся сновидениями. Тот просит потенциального самозванца вспомнить недавний сон, и зрители переносятся прямо в спящий разум Брауна.

В разработке и постановке сцен этого сновидения участвовал испанский художник-сюрреалист Сальвадор Дали. Сам Дали проявлял живой интерес к пороговым состояниям между сном и бодрствованием, и некоторые из его картин вдохновлены причудливыми образами, рождающимися в подсознании.

По словам Ингрид Бергман, изначально эпизод сновидения в «Завороженном», над которым работал Дали, длился более 20 минут. Если вы смотрели фильм, то знаете, что те две минуты, до которых его урезали, крайне загадочные и напряженные. В какой бы форме ни представлялись сны в художественной литературе и искусстве, они всегда увлекательны, но сон в «Завороженном» производит ошеломляющее впечатление.

Сновидение интерпретируется в контексте теории Фрейда как абстрактные и сжатые воспоминания и влечения; их анализируют с точки зрения символов, а символы — с точки зрения того, что они маскируют или искажают. В кульминации фильма Питерсен решает загадку сновидения Брауна.

Кон, Нолан и осознанные сновидения

В центре сюжета культового анимационного фильма Сатоси Кона «Паприка» (2006) по одноименному роману Ясутаки Цуцуи — прототип устройства DC Mini, которое крепится к голове спящего, как Bluetooth-гарнитура. Устройство позволяет в реальном времени транслировать сны спящего на компьютер, а если рядом с пользователем DC Mini кто-то спит, они могут проникать в сны друг друга и смотреть их.

Принцип действия DC Mini близок к терапии методом репетиции мысленных образов. Главная героиня, доктор Ацуко Тиба, входит в чужие сны, используя свое альтер-эго — Паприку, чтобы попытаться раскрыть их смысл и успокоить сновидца. Она расспрашивает, что представляют собой те или иные образы, и вместе со сновидцем разбирает сны по ходу их действия.

Один из самых любопытных аспектов «Паприки» заключается в том, что в мире сновидений герои будто становятся альтернативной версией самих себя. На свет выходят их бессознательные «я», как положительные, так и отрицательные. Довольно холодная и сдержанная Ацуко превращается в Паприку, жизнерадостную, творческую и темпераментную девушку. Однако в сообразительности Паприки и ее умении быстро принимать решения все же есть черты Ацуко; далее в фильме мы видим, как темперамент Паприки немного проявляется и в Ацуко.

Но хотя достоинства осознанного сновидения представлены в фильме весьма заманчиво — тут и успешная терапия Конакавы, и искренняя радость Паприки, перепрыгивающей с ракеты на облако, а затем в тропический лес на билборде, — все же основная повествовательная линия намекает на нечто более мрачное. Поскольку прибор DC Mini — это опытный образец, он несовершенен и открывает доступ в сны людей слишком многим. И когда бесследно исчезают два таких образца, сны и реальность начинают размываться, что влечет за собой весьма опасное стирание границы между сном и бодрствованием.

В 2010 году на экраны вышел блокбастер Кристофера Нолана «Начало». В нем прослеживается масса параллелей с «Паприкой», однако в фильме «Начало» выдвинута идея использования технологий осознанных сновидений не в терапевтических целях, а для обучения военных и отработки боевых сценариев. По сюжету технологию незаконно присвоила банда аферистов с тем, чтобы совершить психологическое «ограбление», проникнув в сон своей жертвы. Фильм не настолько эксцентричен, как «Паприка», но тем не менее хорошо передает странную физику осознанных сновидений — особенно это касается творческого подхода к решению проблем, необходимого для изменения хода сна. Ничто в «Начале» не появляется как по волшебству: необычные вещи происходят органично, они будто вплетены в последовательность событий.

В фильме исследуются слои сновидений, идея о том, что, будучи в состоянии осознанного сна, мы можем снова «заснуть» и видеть сны во сне. Опасность, само собой, заключается в том, что чем глубже мы погружаемся в сон, тем больше отдаляемся от реальности бодрствования. «Начало», как и «Паприка», заставляет задуматься не только о вторжении технологий в наши сны, но и об экзистенциальном кризисе, с которым мы можем столкнуться, если получим слишком большой контроль над сновидениями. Если устройство обеспечит нам погружение в мир собственных фантазий, повлияет ли это на нашу реальную жизнь и то, как мы ее будем проживать?

Без сомнений, в настоящее время осознанные сновидения оказываются в центре внимания, когда речь идет о развитии нашего понимания сна. Оба этих фильма предупреждают: главное, чтобы технологии не разрушили границу между реальностью и сновидениями.