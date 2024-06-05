Чем больше поверхности тела закрыто, тем лучше защищена кожа, поэтому на солнцепеке лучше отдавать предпочтение рубашкам с длинным рукавом из легких натуральных тканей. Также не стоит забывать про головной убор, чтобы избежать солнечных ударов.

Находиться на солнце лучше до 10—11 часов утра, а продолжить принимать солнечные ванны можно после 16:00. Важно не забывать перед выходом на улицу нанести на открытые участки тела крем с защитным SPF-фактором не менее 30, а лучше 50. Каждые два—три часа крем нужно обновлять.

Что такое SPF? SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — фактор защиты от ультрафиолетового излучения (UVA и UVB-лучей). Кремы и спреи с SPF защищают кожу от ожогов и фотостарения, так как препятствуют проникновению ультрафиолета в глубокие слои кожи и разрушению коллагеновых волокон. Чем выше число SPF указано на упаковке, тем больше UVB-лучей сможет блокировать средство.

Как распознать ожог

Ощущение стянутости и сухости кожи, а также дискомфорт при попадании прямых солнечных лучей — первые признаки ожога. Спустя час поврежденные участки кожи начинают краснеть, до них становится больно дотрагиваться. Сама кожа может стать горячей, а позже и вовсе может повыситься температура тела.

При первых же признаках ожога стоит отказаться от пребывания на солнце.

«Регулярные солнечные ожоги могут привести к долгосрочным негативным последствиям для кожи, включая: старение кожи; пигментные пятна; фотодерматиты; повышенный риск развития кожного рака», — рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко.

Эксперты рекомендуют в случае получения ожога приложить лед к пораженному участку кожи, затем использовать средства с пантенолом или алоэ. В случае сильных болей или появления волдырей необходимо срочно обратиться ко врачу.