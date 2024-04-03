Спектакль «Добыть Тарковского» представили в театральном пространстве «Внутри»

В московском театральном пространстве «Внутри» 3 апреля состоялась премьера спектакля «Добыть Тарковского» режиссера Дениса Парамонова по мотивам одноименного сборника рассказов пермского писателя Павла Селукова. Постановка состоит из шести историй в духе Довлатова, в центре которых молодые жители окраины Перми.

Герои ищут фильмы Тарковского, травят байки про вечно нетрезвых обитателей района и мечтают — кто о любви, кто о своей квартире. Экспериментальная постановка Парамонова найдет отклик у зрителей-миллениалов, которым близка в меру ностальгическая эстетика ярких спортивных костюмов, электричек и жажды отыскать себя. Подробности — в фоторепортаже RTVI.