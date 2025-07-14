4 сентября на стриминговом сервисе Peacock состоится премьера сериала «Газета». Шоу станет продолжением культового ситкома «Офис». О дате премьеры сообщает Variety.

В день релиза выйдут сразу четыре серии, затем по две серии будут выпускать еженедельно. Грег Дэниелс, адаптировавший «Офис» для американского телевидения, выступил соавтором нового сериала вместе с Майклом Команом. В качестве исполнительных продюсеров проекта работают как создатели оригинального «Офиса» Рики Джервейс и Стивен Мерчант, так и Говард Кляйн, Бен Сильверман, а также компания Banijay Americas (ранее известная как Reveille). Производством занимается Universal Television.

«Газета» сосредоточится на работе документалистов, которые когда-то снимали скрантонский филиал Dunder Mifflin, а теперь взялись за новую тему — старую газету на Среднем Западе, чей издатель отчаянно пытается вернуть ей былое величие. В главных ролях заявлены Донал Глисон, Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Кей. В сериале ожидается появление Оскара Нуньеса, который вновь сыграет своего персонажа из оригинального «Офиса».

Действие развернётся в редакции «Toledo Truth-Teller» — легендарной, но переживающей не лучшие времена газеты из Толедо, штат Огайо. Как и в «Офисе», зрителей ждёт абсурдный юмор и нелепые ситуации, в которые постоянно попадают сотрудники, правда на этот раз — в мире журналистики, а не торговли бумагой.