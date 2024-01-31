В январе принято запасаться одеждой на будущий сезон, да и Недели моды уже в самом разгаре. Как разобраться в современных трендах и не стать фешн-катастрофой, вернется ли мода нулевых со скини-джинсами и низкой посадкой, на чей стиль среди российских и зарубежных звезд можно смело ориентироваться в выборе образов, — об этом RTVI рассказала Евгения Белоусова, главный редактор телеграм-канала «Луис Иванович Вьютон», лидер технологического сообщества «Техпросвет» в социальной сети «ВКонтакте».

Тренд «громкая роскошь» может прийти в этом году на смену old money?

Old money — это вечная классика, которая всегда будет востребована. Популярность данного направления и активное упоминание его в СМИ связано больше с трендами в соцсетях. Даже при условии, что шумиха вокруг этой эстетики утихнет в интернете, как сегмент в мире высокой моды она точно останется.

А вот «громкая роскошь» — скорее временное или даже локальное явление, которое возможно и станет виральным в этом сезоне, но в скором времени наскучит.

На стиль каких селебрити можно ориентироваться для создания актуального образа?

Я не уверена, что это хорошее решение — ориентироваться в выборе одежды на чей-то стиль. Мне кажется, стоит прислушаться к себе и к своему образу в целом: цветотипу, фигуре. Да, можно «подсмотреть» чьи-либо стилистические приемы, но целый образ лучше собирать самостоятельно.

Из российский модниц я бы обратила внимание на стиль Снежанны Георгиевой, Саши Новиковой, Кати Мухиной, Ксении Шипиловой. Из наших коллег по телеграм-каналам очень нравятся образы Дарины Алексеевой, Алены Бердовой, Алеши Славко и Инны Комбаровой

Из зарубежных селебрити основные тренды наблюдаю у сестер Хадид и Дженнер, Рианны, Хайли Бибер. Советую обратить внимание на повседневный стиль Дженифер Лоуренс и Кети Холмс — вы точно сможете подчерпнуть что-то интересное для своего гардероба.

Почему некоторые звезды могут «странно» одеться на красные ковровые дорожки?

Не могу ничего сказать по поводу «странности», ведь стиль и мода дело субъективное. Тут может быть множество факторов: просто неудачный выбор стилиста или момент привлечения внимания. Часто бывает такое, что у многих звезд первой величины крупные рекламные контракты с брендами, которые в свою очередь сами предлагают вещи, в которых селебрити должны появиться на красных ковровых дорожках. Так, например, у Кендалл Дженнер договор с Bottega Veneta, и ей на днях пришлось прогуляться в мороз и снег в коротком мини от бренда. Или у Марго Робби c Chanel были моменты, когда ей выбирали совсем неудачные фасоны и цветовые гаммы.

По поводу выхода Элизабет Олсен — не вижу ничего криминального. Возможно, модный флер от ее старших сестер, которые возглавляют модный Олимп, накладывает претензии и на ее стиль, но ведь она выбрала для себя актерскую стезю.

Почему популярны шоу, где высмеиваются наряды гостей?

Мне кажется, это шоу больше про юмор, а не про моду. Такая разновидность стендапа, но направленная в большей степени на женскую аудиторию. Ну и нашу «любовь» кого-нибудь пообсуждать тоже никто не отменял. Я не являюсь фанатом шоу такого типа, но, наверное, они имеют право быть, если, конечно, обсуждение не заходит дальше нарядов.

Вернутся ли джинсы-скини?

Стиль и эстетика Y2K, которая отражает эпоху нулевых, захватывает не только соцсети, но и высокую моду, а скини-джинсы и низкая посадка — одни из самых ярких атрибутов этого периода. Поэтому их возвращение крайне вероятно. Скажу больше, что уже подобные айтемы прослеживается среди инфлюенсеров в соцсетях.

На какие еще тренды в моде стоит обратить внимание?

Мне очень импонирует возвращение стиля 90-х, когда мы снова видим прямые джинсы, кожаные жакеты с объёмными плечами, поло, отсылки к стилю Джулии Робертс, Клаудии Шиффер, Гвинет Пэлтроу и Леди Ди. Главный хэдлайнер этой эстетики сейчас — это, конечно, Белла Хадид.

Очень нравится направление на минимализм, которое бренды подарили нам на подиумах в этом сезоне. Когда можно носить джинсы-бойфренды с белой рубашкой, но при этом разбавить образ массивными и активными аксессуарами, как это сделали на показе Valentino.

Радует тренд на красное, очень нравятся стилистические варианты с красными колготками, например. Еще интересный тренд с верхней одеждой: теперь можно смело доставать из шкафа дубленку и шубу, которые носила ваша мама. Ну и, конечно, old money, «тихая роскошь» и прочие вариации классического стиля, отражающего качественные материалы, приглушенные тона и идеальную посадку.

Где сегодня искать трендовые вещи?

Тут есть масса вариантов, ведь российский рынок полон классными и стильными брендами во всех ценовых сегментах. Стильные и трендовые вещи вы точно найдете в 12Storeez, Ushatava, Planta Rosa, Monochrome, Pitkina, 2Mood, I am studio, Studio 29, Gate 31.

За кутюрным образом можно заглянуть в Yanina Couture, Valentin Yudashkin, Ulyana Sergeenko, Walk of shame, Kalmanovich, Sashaverse.

Обувь, сумки и аксессуары — в Madame Chatelet, Эконика, Arny Praht, Imakebags, Askent, CNS, Lhasa, Viva la Vika, кастомные украшения — в DORE Jewellery.

Какой айтем должен быть у каждого в 2024 году

Я бы ответила более стандартно: не думаю, что разумно менять айтемы каждый год. Лучше придерживаться хорошей качественной базы. Выбрала бы для себя качественную объёмную сумку в натуральных оттенках, например The Row или 12Storeez. Или можно купить украшения в виде сумочки Birkin из нашего коллаба с Recycle object, пока копим на настоящую.

Но если совсем захочется локальных трендов, возможно, присмотрелась бы к цветным колготкам, купила бы большие серьги с кучей камней, туфли из сетки со стразами, как у Gucci, или с меховыми вставками, как у Burberry или Khaite.

Что в 2024 году — антитренд

Тяжело назвать конкретные вещи — думаю, тут больше об устаревших фасонах. Например, в сфере верхней одежды лучше придерживаться оверсайз и прямых форм, приталенные модели не в тренде, но тоже надо смотреть на конкретную модель. Офисные костюмы с укороченными жакетами и брюками-дудочками я бы тоже отложила в дальний ящик. Возможно, еще бы несколько раз подумала над выбором в пользу кислотных цветов.