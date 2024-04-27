Судьба, природа и кино: в «ГЭС-2» открылись три новые выставки

25 апреля в Доме культуры «ГЭС-2» открылись три новые выставки. Проект «Индекс подобия», состоящий из инсталляций и видеоработ, рассказывает об отношениях человека и природы. Выставка «Уроки радости и боли» посвящена советскому режиссеру Динаре Асановой, снимавшей кинофильмы о подростках. «Нити судьбы, карты истории» — групповая выставка куратора Елены Яичниковой, где представлены работы художников Людмилы Барониной, Кати Исаевой, Родиона Китаева и Маяны Насыбулловой, посвященные теме судьбы. Подробнее о выставках — в фотогалерее RTVI.