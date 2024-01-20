В российский прокат с 25 января выходит новый фильм Софии Копполы («Мария-Антуанетта», «Трудности перевода») об Элвисе Пресли — «Присцилла: Элвис и я». Картина была представлена в 2023 году на Венецианском кинофестивале и была номинирована на «Золотого льва». Что это за фильм и стоит ли его смотреть, — в материале RTVI.

О чем фильм

Картина основана на мемуарах жены Элвиса Пресли Присциллы «Элвис и я», в которых она описывает знакомство с суперзвездой и их отношения. В центре сюжета оказывается жена, находящаяся в тени знаменитого мужа, — женщина, которую журналисты именовали «юной спутницей Короля».

Присцилла (Кейли Спейни) и Элвис (Джейкоб Элорди) познакомились в Германии, когда музыкант служил в армии. На тот момент девушке было всего 14 лет, Пресли же был старше ее на десять лет и уже состоялся как артист. Когда ей исполнилось 16, Элвис оформил документы об опеке и уговорил родителей Присциллы отправить ее жить к нему в Мемфис, штат Теннесси. Когда она закончила школу, Пресли сделал ей предложение.

Их отношения были вовсе не такими сказочными, как казалось окружающим. Вся картина построена вокруг того, каким певца видела влюбленная в него девушка: вспыльчивым и непостоянным, порой — искренне нежным партнером, а не всемирно известной звездой. Это история добровольного заточения в «золотую клетку» Грейсленда — поместья Элвиса, которое приносит и любовь, и боль.

Другой «Элвис»

Это не первый фильм про Элвиса Пресли за последнее время. В 2022 году вышел «Элвис» режиссера База Лурмана, который был номинирован на «Оскар» в восьми категориях. Фильм рассказывает о становлении Элвиса как музыканта, в ней большое внимание уделяется взаимоотношениям артиста и его продюсера — полковника Тома Паркера. В «Присцилле» же акцент смещен с суперзвезды на его жену.

Коппола и оператор Филипп Ле Сурд, работавший над «Роковым искушением», создали мир, не похожий на тот, который Элвис транслировал с телеэкранов. Цветовая гамма получилась цветочно-карамельной. Художники, работавшие над «Присциллой», буквально переизобретали внутренний дизайн поместья Пресли. Они вдохновлялись фотографиями Мемфиса 60-х годов и оригинальным интерьером Грейсленда, который Элвис переделал после развода.

«Грейсленд Присциллы — это мир пастельных розовых, по-детски насыщенных золотых и кремовых оттенков. Это наше представление о ее мире, но в то же время он напоминает реальный Грейсленд своими очертаниями. В нем выстраивается сюжет того, как Присцилла выходит из темной, унылой палитры своей жизни в Германии в этот всплеск тепла и цвета, в мир солнечного света», — отмечала художник-постановщик фильма Тамара Деверелл.

Сценарий же напоминает культовые «Сумерки»: юная девушка влюбляется в загадочного мужчину старше ее, он почти не спит и не ест, все вокруг восхищаются его красотой и талантами, а она на его фоне выглядит обычной девушкой, которую этот человек приводит в свой дом и медленно переделывает под себя. Только вместо вампиров здесь знаменитости, а вместо солнечного Теннесси — холодный штат Вашингтон. Но есть отличие: Белла принимает правила игры и становится вампиром, а вот Присцилле удается обрести себя.

Кто авторы

София Коппола прославилась тем, что всегда умела рассказывать истории о женщинах: сильных, потерянных, переживающих внутреннюю трагедию или, наоборот, счастливых и свободных. Ее дебютной картиной стала драма «Девственницы-самоубийцы», а мировое признание она получила после «Трудностей перевода» с юной Скарлетт Йоханссон и Биллом Мюррейем, когда фильм забрал три статуэтки «Золотого глобуса».

«Присцилла традиционно была второстепенным персонажем в истории Элвиса. Мне было интересно узнать, каково это — быть подростком в Грейсленде, расти в этом «королевстве», взрослеть в чрезвычайно сложном браке, и как необычно было уйти из этого мира, чтобы жить своей собственной жизнью», — объяснила Коппола свой выбор темы для нового фильма. Ей помогала сама Присцилла Пресли, ставшая после смерти певца управляющей Грейслендом. Она выступила продюсером картины Копполы.

А вот единственная дочь Присциллы и Элвиса — Лиза Мария Пресли — была не в восторге от идеи экранизации. «Мой отец производит впечатление хищника и манипулятора. Я, как его дочь, не вижу в этом персонаже ничего от своего отца. Я не вижу и точку зрения моей матери на моего отца. Я вижу лишь вашу шокирующе мстительную и презрительную точку зрения и не понимаю, почему?» — написала она, обращаясь к режиссеру еще на этапе препродакшна. Коппола ответила, что своим фильмом она не хотела никого оскорбить, а старалась показать «многогранность характера» Элвиса и проявить уважение к Присцилле.

Стоит ли смотреть

Главные роли в фильме исполнили восходящие звезды современного американского кино — Джейкоб Элорди («Эйфория», Солтберн«) и Кейли Спейни («Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», «Гражданская война»). 25-летняя Спейни уже получила награду за роль Присциллы — «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале. Вероятно, тандем могут отметить и номинацией на «Оскар», шорт-лист будет объявлен уже 23 января. Они оба блестяще справились со своими ролями, показав разносторонние характеры персонажей.

Фильм, несмотря на остроту темы груминга и газлайтинга, получился нежным и мечтательным. Картина наполнена эмоциями, яркими красками и незабываемой музыкой.