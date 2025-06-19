Открытые студии Винзавода объявили о старте специальных программ для всех желающих. Участники 12 сезона анонсировали несколько мероприятий в июне.

21 июня в Открытых студиях пройдет своп художественных материалов. Встреча для художников, куда можно принести и обменять художественные материалы. Это шанс не только обновить запасы, но и познакомиться с творческими людьми.

27 июня пройдут специальные показы видео работ художниц Открытых студий. В программе: «Омут» Марии Стадник, «Работа 2» Елены Соловьевой, «День двенадцати» Варвары Силантьевой, «Прогулка» Тамары Сердцевой, «Ромашки» Кати Жилиной. После просмотра состоится обсуждение с авторами.

Художник 12 сезона Открытых студий Андрей Soul 28 июня проведет мастер-класс по созданию абстрактных объектов. Участники познакомятся с авторской техникой работы с материалами и создадут свои собственные твердые предметы. На мастер-класс необходимо принести старые изделия из кожи, экокожи, винила или пластика, а также украшения — бусы, бисер и все, что можно преобразовать в новое и необычное.