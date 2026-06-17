В ДК «Кристалл» открылась выставка «Super Toys. Летний сезон» с обновленной экспозицией. Первый сезон проекта собрал более 50 тысяч гостей. Новая часть выставки включает более 1500 коллекционных фигурок 60 художников со всего мира, среди которых Такаси Мураками, Banksy, KAWS, создатель Labubu Касинг Лунг, а также российские авторы и проект ChikoRoko. Экспозиция занимает более двух тысяч квадратных метров.

Каждый из залов претерпел изменения: в новом зале, посвященном «Звездным войнам», представлен главный персонаж бренда A Bathing Ape — Baby Milo в образах героев галактической саги. Еще одна новинка — уникальный автопортрет Такаси Мураками, показывающий художника внутри вместе с верным другом Помом. В зале уличного искусства появились фигуры, вдохновленные работами Бэнкси, а также пространство, посвященное Энди Уорхолу, Киту Харингу и Жану-Мишелю Баскии. Новый зал «Дом культуры» представил новых ChikoRoko, Руслана и Людмилу, а также сценки со Смешариками.

Выставка состоит из трех смысловых блоков. Первый посвящен художникам, сформировавшим эстетику коллекционной фигурки. Вторая часть сосредоточена на российской сцене art toys — среди авторов Сергей Сафонов, Владуе и Nidgus. Третий блок раскрывает художественные миры, возникающие вокруг фигурок, включая гостиную «Симпсонов», зал Star Wars и лимитированную серию по мотивам «Улицы Сезам» KAWS.

Отдельное пространство — зал коллабораций, где до 21 июня показывают новую серию дизайнерских фигурок по мотивам «Смешариков» и кутюрную коллекцию, вдохновленную мультсериалом. В зале также представлены эскизы «Смешариков», мерч от магазина РИКИШОП и ростовая фигура Кроша из искусственных цветов.

Илья Попов, соавтор идеи мультсериала «Смешарики» и обладатель крупнейшей в России коллекции дизайнерских игрушек (более 12 тысяч арт-объектов), отметил: «Для меня в этом сезоне особенно важно, что на выставке органично соединились две большие истории, которыми я занимаюсь много лет: анимация и дизайнерская игрушка. В основе обеих — любовь к персонажам, к их характерам и мирам, которые зритель начинает воспринимать как часть собственной жизни».

Куратор выставки Валерия Кащенко добавила: «Мы хотели показать, как любовь к „Смешарикам“ может преломляться в разных формах искусства: в моде, дизайнерской фигурке и мультипликации. От первых эскизов и момента создания героев до того, как они становятся частью жизни человека и остаются с ним спустя годы».