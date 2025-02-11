Если партнер не может оторваться от телефона или все время вспоминает бывших, с такого свидания лучше сразу уходить. Психолог и ведущая RTVI Елена Кирсанова рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание во время первого же свидания.

Красные флаги в отношениях — это поведенческие маркеры, которые могут указывать на потенциальные проблемы в будущем. Исследование Университета Денвера показало: пары, которые с самого начала игнорируют тревожные сигналы, с большей вероятностью сталкиваются с конфликтами и разрывами. Так что же именно стоит замечать, чтобы не превратить День всех влюбленных (и не только) в День Разочарования?

«А вот моя бывшая…» — стоп, кто ее звал?

Если человек вместо флирта проводит полный разбор прошлых отношений и, еще хуже, если обвиняет ее в расставании и всех бедах, то это означает одно из двух: либо он не пережил разрыв прошлых отношений, либо хочет, чтобы вы заняли роль бывшей в его новой драме.

Что делать? Попробуйте аккуратно сменить тему. Если попытка провалилась, подумайте, хотите ли вы быть в роли терапевта на следующих свиданиях.

«Девушка, соображайте побыстрее!» — грубость с персоналом

Одна из классических ловушек свиданий: человек может мило улыбаться вам, но холодно и высокомерно вести себя с официантом. Кстати, исследование Университета Макгилла показало, что поведение с незнакомцами — индикатор эмпатии. Люди, склонные к нарциссизму, чаще ведут себя грубо с обслуживающим персоналом и партнерами в долгосрочных отношениях.

Что делать? Просить подругу, чтобы она позвонила и сказала, что ей срочно нужна помощь.

«Ты — судьба! Ты идеальнее всех на свете!» — быстрые признания в любви и идеализация

Кажется романтичным, когда кто-то за пару часов придумывает имя вашим будущим детям и считает вас идеальной? Нет, это повод насторожиться. Университет Калифорнии выяснил, что «бомбардировка любовью» (love bombing) — тактика манипуляторов. Быстрое развитие событий и поток комплиментов — не проявление искренности, а попытка привязать вас к себе.

Если партнер так быстро вас идеализирует, значит что с таким же успехом он ваш образ и разрушит и, поверьте, делать он это будет с максимальной агрессией к вам.

«А ты мне что?» — или почему вы не обязаны оправдываться

Если партнер спрашивает: «Что ты можешь дать в отношениях?», — это явно красный флаг. Во-первых, это ставит вас в позицию «продавца», который должен оправдать свою «ценность». Во-вторых, зрелые отношения строятся на взаимности, а не на рыночном торге.

Что делать? Ответьте с юмором : «А вакансия оплачивается? И да, медстраховка включена?» И вот еще вариант: «Твое эго и я помещаемся в этом ресторане? Мне, кажется, стало тесно!»

«Сейчас на сообщение отвечу!» — или свидание с телефоном вместо человека

Партнер смотрит в экран, отвлекаясь только на еду. Возможно, так проще уйти от нежелательных вопросов или у него действительно что-то случилось.

Что делать? Скажите, что цените свое время. Сюда же можно добавить: «Давай перенесем встречу на момент, когда у тебя освободится… правая рука?»

Заключение

Если флагов больше, чем на фестивале, не бойтесь завершить свидание, как только почувствуете дискомфорт. Стоит дать понять, что разговор не удался, предложить закончить на позитивной ноте и завершить встречу.

Не становитесь красным флагом сами. Не превращайте свидание в допрос: «Почему ты до сих пор не женат?». Помните, что идеальных партнеров не существует. Доверяйте интуиции, если тело кричит: «Беги!», а разум шепчет: «А вдруг?» — слушайте тело.

Кроме того, не стоит слишком усердно готовиться к первому свиданию, подумайте о том, как приятно провести время. Расслабьтесь. Первое свидание — не экзамен на право стать «женой/мужем года». Это просто кофе. Или вино. Или побег.