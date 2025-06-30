С 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет двадцатый фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние». В преддверии этого события Антон Кочуркин и Юлия Бычкова рассказали RTVI, как начинался фестиваль, какие этапы прошли за эти годы и каким видят его будущее. От первых камерных показов на реке до мультижанровых перформансов, от 300 гостей до международного признания — как «Архстояние» превратилось в один из главных культурных феноменов современной России.

Каким был первый фестиваль «Архстояние»?

На первый фестиваль мы пригласили только архитекторов. Было 17 авторов. Это были ведущие архитекторы Москвы — Евгений Асс, Александр Бродский, Юрий Григорян, Юрий Аввакумов, Тимур Башкаев, Александр Ермолаев, Антон Надточий и Вера Будко, Алексей Козырь, Владислав Кирпичёв и школа EDAS, Галина Лихтерова, студия «Арх4» и многие другие — и, в том числе, один голландско-российский архитектор — Александр Свердлов.

Несмотря на то что это были востребованные практикующие архитекторы, в контексте Никола-Ленивца мы ждали от них нетипичного подхода — рефлексии на сельский контекст. Этот фестиваль был без темы, но если и давать ему заглавие, то оно было бы таким: «Импрессионизм городских архитекторов».

Первый фестиваль «Архстояние» был, в прямом смысле, экспериментом. Мы решили пригласить самых крутых архитекторов того времени и выиграли грант от фонда Потанина — миллион рублей. На эти деньги создали почти 22 объекта. Это было невероятно сложно, но помогали все: и архитекторы, и местные жители, и администрация — каждый, чем мог. На первый фестиваль приехало всего 300—400 человек, и мы были абсолютно счастливы — тогда мы поняли, что можем реализовывать мечты.

Кстати, о заблуждениях: мы искренне считали, что делаем сугубо профессиональное мероприятие для архитектурного сообщества, поэтому музыкальная программа вообще не планировалась. Как приятно, как мило иногда так заблуждаться. Безусловно, музыка нужна всем — но тогда перед нами стояли другие задачи.

Как появилось название «Архстояние»?

Придумал это слово критик Александр Панов. История слова соединяет Великое стояние на реке Угре 1480 года и архитектуру, которая всегда и так стоит. Смысл очень точно поймал наше стремление делать, ставить масштабные объекты, поражающие внимание и чувства.

Слово «Архстояние» придумал арт-критик и искусствовед Александр Панов, в то время сотрудничавший с Николаем Полисским. Оно, конечно, отсылает к историческому событию, произошедшему в этих местах в 1480 году — Великому стоянию на реке Угре.

Как с годами менялось «Архстояние»?

Первые годы «Архстояние» искало творческий вызов в контексте своей земли, парка, социума; далее вокруг стали развиваться сообщества (2006—2012). Фестиваль «полнел» новыми жанрами: музыкальной, театральной программами (2009—2013). Далее пытались интегрироваться в международный контекст и работали с иностранными авторами и куратором (2014). Еще чуть позже мы стали стремиться выработать свои уникальные форматы, которые бы определяли нас и никого больше, как, например, большие архитектурные объекты или музыкальная сцена среди огней. Мы экспериментировали с вовлечением посетителей, сформировав даже термин «зрительский перформанс» (2016 — по сей день). Это стало нашим кодом, к реализации которого мы стремимся каждый фестиваль.

Если первый фестиваль был почти домашним — все гости ехали в Никола-Ленивец к кому-то адресно, чувствовали на себе нашу заботу, — то далее фестиваль рос и включались новые механизмы и масштабы мышления.

В 2009 мы приступили к комплексному планированию парка, когда вместе с французскими архитекторами начали осваивать новые территории, которые позже мы назовем «Версаль». Мы учились работать со спонсорами, учились создавать сервисы и инфраструктуру, и если первые годы бюджет исчислялся парой миллионов рублей, то сейчас — десятками.

«Архстояние» менялось очень сильно, потому что мы, конечно, меняемся — как и вся наша жизнь. В сфере культуры невозможно создать что-то абсолютно стабильное, особенно сегодня. Здесь всё подчинено изменениям.

И «Архстояние» действительно трансформировалось: сначала это была работа с художниками, потом добавились музыканты, театр, мультимедиа, инсталляции. В какой-то момент — кажется, в 2014 году — фестиваль стал по-настоящему мультижанровым, но сохранил уклон в сторону масштабных инсталляций современного искусства и архитектуры.

Самое масштабное «Архстояние»

Непросто ответить, так как почти каждый год фестиваль разрастался, и следующий был больше, чем предыдущий. В 2019 году география фестиваля была самая обширная — точки активности дошли почти до деревни Звизжи, около которой у берега реки Угра строился «Угруан», при этом остальные площадки располагались и в старом парке, и в новом, и в деревне Никола-Ленивец, и около деревни Кольцово. Около «Маяка» Николая Полисского мы создали театральный спектакль. Фестиваль, темой которого стала «Территория для 321 исполнителя» (именно столько людей так или иначе участвовало на тот момент в подготовке фестиваля), представлял собой пять театральных действий в разных частях парка, а строительство арт-объекта «Угруан» стало перформансом для всех желающих.

Самый масштабный фестиваль по количеству людей был в 2014 году. Наше комфортное число участников — это 7—8 тысяч, но, когда людей значительно больше, становится, честно говоря, не очень комфортно.

Самое камерное «Архстояние»

Самый маленький фестиваль с точки зрения активностей на земле проходил в 2008 году, когда мы сплавляли по реке арт-плоты. Все активности расположились в месте встречи плотов — на склоне у реки близ деревни Звизжи. Это был самый романтический фестиваль, объекты которого плыли все дни, а место встречи стало долгожданным праздником, подарившим радость прибытия.

Самый камерный фестиваль был по понятным причинам в 2020 году, в пандемию. Нам не отменили фестиваль, а перенесли его даты на осень, и мы провели достаточно маленький, но очень хороший фестиваль с темой «Лень».

Самое трогательное «Архстояние»

В прямом смысле трогательное «Архстояние» возможно прошло в 2013 году, символом которого стала лежащая в земле под толстым стеклом обнажённая перформерша Ольга Кройтор. Дотронуться до неё было нельзя, но можно было встать на стекло, под которым она лежала всего в трёх сантиметрах. Противоречивый перформанс наделал много шума, но и запомнился до мурашек — аж на уровне мышечной памяти.

В 2008 году мы сделали пять плотов известных авторов. Тема была «Ноев Ковчег». Мы сплавлялись несколько дней к Николе, а потом от Николы до Пахомова. И мы наблюдали, как меняется природа. На самом деле на плотах было всего от силы 100 человек. Мы все очень дружили и любили тогда быть долго вместе. И нам реку переплывали лоси! Мы промокали под жутким дождем, встречали закаты, видели радугу, то есть это было настоящее соединение с природой.

Самое яркое и кричащее «Архстояние»

Самое яркое «Архстояние» — 2018 года под темой «Со-здание». Этот фестиваль был посвящён ритуалам в обычной жизни. Посетители готовились к этому — одевались по-разному, а программа была сплошь из разнообразных перформансов, шествий и церемоний, происходивших в разных частях парка.

Самым ярким и кричащим назову фестиваль 2021 года, когда участвовал Сергей Олегович Кузнецов, главный архитектор Москвы. По количеству пиара тогда «Архстояние» превзошло вообще все ожидания. Об этом фестивале написали порядка 40 зарубежных изданий, помимо, конечно же, всех российских.

Самое музыкальное «Архстояние»

Самое музыкальное «Архстояние» было в 2024 году, тема — «Мы». На фестивале было огромное количество самодеятельных мини-сцен и пять больших сцен с разной музыкой.

Самый музыкальный фестиваль, наверное, был 2021 году, когда было очень много разнонаправленных сцен, где выступало множество музыкантов.

Каким вы видите столетие «Архстояния»?

Точку сборки «Архстояния» на своё столетие я вижу на воде, на бывших торфяниках, которые станут системой водных каналов для прогулок и новой архитектуры и искусства. Но это лишь показательная часть в виде ландшафтного дизайна, арт-объектов, грандиозных концертов, презентации местных сообществ.

А если чуть больше раскрыть это событие, то это уже несколько эко-поселений в лесах, где генерируются новые смыслы, технологии, проекты, где собираются и проживают креативные создатели самых разных профессий и возрастов, объединённые любовью к природе, люди, для которых визуальная культура является тем, что порождает общность и солидарность. Это удивительное место, куда приезжают не только на шумные события, но и учиться — своеобразный университет и свободное пространство для тестирования нового.

Уверена, что к столетию фестиваля «Архстояние» будет выявлено ещё миллион разных классных идей. Но соединение с большим искусством и момент прикосновения человека к искусству в природе — это точно должно остаться неизменным. Хотелось бы, чтобы столетнее «Архстояние» проходило в большом количестве точек нашей страны.