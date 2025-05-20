В британском мультсериале «Свинка Пеппа» официально появился новый персонаж. У Пеппы теперь есть сестра — Иви. Это событие стало настоящим переворотом в истории сериала, ведь Иви — первый новый персонаж за последние 20 лет. О пополнении в семье свинок сообщило издательство Independent.

О том, что мама Свинка ждет пополнение было объявлено еще в феврале этого года, а в апреле стал известен и пол будущего ребенка. В эфире программы «Good Morning Britain» сообщили, что девочка родилась в 5:34 утра. Малышку решили назвать в честь тети Мамы Свинки.

Помимо официального поздравления в «Good Morning Britain», был выпущен видео-анонс в социальной сети Instagram, в котором был представлен городской глашатай с официальным обращением к публике.

Уже осенью зрители могут ждать появления новорождённой на экранах. Но анимационное шоу также объявило, что 30 мая на больших экранах выйдет часовой спецпоказ «Peppa Meets The Baby».

Сериал «Свинка Пеппа» впервые появился на экранах в 2004 году на телеканалах Milkshake и Nick Jr. С тех пор он был переведен на более чем 40 языков и доступен в более чем 180 странах.

Елизавета Лебедева