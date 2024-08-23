Уличное кино и Миядзаки: куда сходить с 23 по 25 августа

Фестиваль уличного кино, дизайн-фестиваль , фильм Хаяо Миядзаки, концерты и соревнования в Нижнем Новгороде, выставка про любовь и Weekend «Лето, пока!». Куда пойти с 23 по 25 августа, рассказываем в материале RTVI.

Показы Фестиваля Уличного Кино

С 23 по 28 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдет Московская международная неделя кино. В программе более 300 показов российских и зарубежных фильмов, экскурсии и киноквесты, мастер-классы, зрелищные шоу.

С 23 по 27 августа в программе Московской международной недели кино запланированы показы Фестиваля Уличного Кино — крупнейшего в России смотра короткого метра. На Хохловской площади и в Музее-заповеднике «Царицыно» покажут лучшие российские короткометражные фильмы из программы фестиваля последних 10 лет, а также пройдут творческие встречи с профессионалами российского кино.

ARTBALKON

23 августа в ARTPLAY состоится дизайн-фестиваль ARTBALKON, где выступят эксперты и расскажут о точках роста и пути в дизайне. Вечером же пройдет вечеринка под открытым небом, где диджеи будут играть фонк, диско и хаус. В лайн-апе — DJ POLA и DJ NILS, а также многие другие.

«Мой сосед Тоторо»

В Москве пройдут специальные показы культового фильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо». 24 августа показ состоится в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм», 25 августа — в «Москино Космос», а также в сети кинотеатров «Синема Парк».

Действие фильма «Мой сосед Тоторо» происходит в Японии в 1950-е годы. Главные героини — сестры Сацуки и Мэй, которые вместе с отцом переезжают в старый деревенский дом. Вскоре они обнаруживают, что в лесу неподалеку от их дома живет гигантское пушистое существо по имени Тоторо, которое становится другом и покровителем девочек. Тоторо и другие лесные духи помогают Сацуки и Мэй узнать о чудесах природы, учат их любви и поддержке, преодолению трудностей.

Пари Фест

24 августа в Нижнем Новгороде состоится фестиваль «Пари Фест». Мероприятие пройдет на двух площадках — на Стрелке и на стадионе «Нижний Новгород». В программе — выступления Uma2rman c камерным оркестром, Therr Maitz, Bushido Zho, Pharaoh, Кассеты, Недры, The Dawless, Антохи MC, ATL и других музыкантов.

Также в рамках «Пари Феста» пройдут авиашоу, посвященное 120-летию со дня рождения летчика-испытателя Валерия Чкалова, баскетбольные матчи и соревнование среди граффити- и стрит-арт-художников со всей России.

«Любовь. От и До»

До 25 сентября в Первой Образцовой типографии проходит выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» и «Исцеление». Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое любовь, и поразмышлять о том, какой она может быть.

24 и 25 августа в рамках выставки пройдёт перформативно-интерактивный концерт с оркестром от музыкального проекта «Созвучие». В иммерсионном концерте примут участие 12 музыкантов, лауреатов международных и российских музыкальных конкурсов и фестивалей. Музыканты проведут зрителей через все комнаты-эпизоды выставки.

«Лето, пока!»

24 и 25 августа в Центре Зотов пройдет фестиваль Weekend «Лето, пока!». В программе — кинопоказ под открытым небом на площади и турнир «Солнышко» по пинг-понгу.

За лекционную часть в рамках программы отвечает Валерий Печейкин, который о расскажет о домашних животных. Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию украшений из сломанной бижутерии и уличных артефактов, сделать фото «не на документы» и исследовать Пресненский район на пешей экскурсии.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.