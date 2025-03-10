12 марта в торговом центре BoscoVesna на Новом Арбате откроется выставка Гоши Острецова Haut Futur. Проект станет продолжением серии коллабораций с ключевыми современными авторами российской арт-сцены.

В проекте «Haut Futur» Гоша Острецов стремится уйти от романтизации многих основ современного бытования и обратить внимание зрителя на ключевые проблемы современности — подчинение моды и искусства законам рынка и принципам элитарности, постоянное развитие технологий, делающее человека все более одиноким, вопросы экологии, а также попытка понять, кто станет творцом визуальной культуры будущего — люди или алгоритмы.

Выставка станет личным ответом Гоши Острецова на вопрос «что такое современное русское искусство и из каких традиций оно появилось». «Крой — это наука и красота пропорции человека, своего рода магия. Ведь одежда — одна из первичных загадок человечества, в Библии об этом сказано прямым текстом», — говорит художник, объясняя свой интерес с тканям, одежде, дизайну и костюмированным перформансам, работа над которыми ведется им еще с 1980-х годов.

Основным произведением проекта станет инсталляция, установленная в центре главной площади универмага. Работа представит собой аллюзию на прощание с художественными традициями и канонами прошлого во имя новых смыслов. Образом этого разрыва будет служить импровизированная изба с буржуйкой, в которой сгорают академические рисунки. При этом исчезновение старого становится для автора импульсом для рождения нового — так в атриуме появится масштабная цветная конструкция, отсылающая к наследию конструктивизма.