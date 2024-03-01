В Cube.Moscow открылось 13 новых выставок современного искусства

29 февраля в галереях арт-платформы Cube.Moscow прошло открытие 13 новых выставок современного искусства. Среди них — масштабный проект «Я вижу с закрытыми глазами», представленный в большом зале галереи 159F Gallery.

В экспозиции «Я вижу с закрытыми глазами» — картины семи молодых художников, объединенные темой поиска границ реальности. В выставке приняли участие саша святоi, Даня Соболев, Ольга Калинина, Маргарита Варакина, Алексей Васильев, Евгений Малышев.

«[В выставке приняли участие] очень разнообразные авторы, которые работают с разными техниками, разными медиа и разными темами. Объединить столь разных авторов в рамках одной выставки — это задача не простая. Потому что с кураторской точки зрения нужно всегда найти некую общую идею: в чем они могут вступать в диалог, в какой-то спор друг с другом или взаимодействие. В данном случае при рассмотрении работ выявляется маркер наблюдения за реальностью, к которому все из представленных авторов обращаются в своей художественной практике, но все делают это очень своеобразно, с разной оптикой. В целом выставка представляет из себя такое путешествие по работам авторов от Ольги Калининой и саши святого, которые работают с более понятными, немного гипертрофированно-поп-артовыми образами до диджитал-культуры», — рассказала RTVI куратор выставки Полина Могилина.

В Cube.Moscow также открылись и другие выставки известных художников. Например, галерея Syntax представила работы Кирилла Кто и Татьяны Будяк в проекте «Нейросеть тоже так может». А Арины Франк показала серию «Комната» в Most Wanted Gallery. В галерее «Небеса» открылась коллективная выставка «Грезы», где девять молодых авторов, используя разные формы искусства, показали состояние, при котором контакт человека с реальностью размыт.

Продолжает тему мечтаний Евгений Крылов — он представил экспозицию «Ловец снов» в Arts Square Gallery. Новый проект Максима Ксуты «Не могу вспомнить», представленный в галерее «КультПроект», посвящен теме вдохновения, которое можно отыскать в неожиданных местах.

Галерея ЛУЧ показала выставку «Амазонки Новой академии», где представлены работы семи известных художниц: Аннушки Броше, Натальи Жерновской, Ирены Куксенайте, Беллы Матвеевой, Айдан Салаховой, Юлии Страусс, Ольги Тобрелутс. А галерея M.A.R.S.H. представила персональную выставку Сергея Дергуна «Цветное за серым» под кураторством Романа Шалганова.