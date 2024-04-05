В Центре визуальной культуры Béton открылась выставка советской фотографии

В Центре визуальной культуры Béton 5 апреля прошло открытие выставки «Алфавит. Советская фотография 1920—1930-х годов». В экспозиции представлены более 100 оригинальных отпечатков, сделанных руками выдающихся советских фотографов около сотни лет назад.

На выставке представлены работы как знаменитых авторов, таких как Родченко, Шайхет, Игнатович, так и тех, чьи имена со временем забылись. Однако работы выставлены в алфавитном порядке, чтобы каждый зритель мог сам решить, какие снимки заслуживают наибольшего внимания. Подробнее об открытии выставки — в галерее RTVI.