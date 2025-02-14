21 февраля в Центре «Зотов» откроется выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция будет посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда, их отношениям и творчеству.

Михаил Матюшин и Елена Гуро стояли у истоков русского авангарда, основали его органическую ветвь, экспериментировали с синтезом искусств и оказали значительное влияние на современников. Их история — это история отечественного искусства первой трети XX века и история большой любви.

Выставка — результат обширного исследования Сергея Уварова «Творчество Михаила Матюшина в контексте эпохи конструктивизма», поддержанного грантовой программой Центра «Зотов». Посетители увидят ранее не выставлявшиеся работы из архивов пары, редкие произведения из музейных собраний и услышат восстановленные музыкальные сочинения Матюшина. Центр «Зотов» отреставрировал единственную сохранившуюся конструктивистскую скрипку художника, и посетители смогут услышать ее звучание.

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

На выставке представлено более 150 экспонатов из 17 музеев и частных собраний. Экспозиция продлится до 25 мая.