Lifestyle
14.02.2025 / 18:38

В Центре «Зотов» откроется выставка «Любовь в авангарде»

Михаил Матюшин и Елена Гуро / Около 1910
Михаил Матюшин и Елена Гуро / Около 1910
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

21 февраля в Центре «Зотов» откроется выставка «Любовь в авангарде. Михаил Матюшин и Елена Гуро». Экспозиция будет посвящена двум ключевым фигурам русского авангарда, их отношениям и творчеству.

Михаил Матюшин / Елена Гуро на берегу / 1900-е
Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Михаил Матюшин и Елена Гуро стояли у истоков русского авангарда, основали его органическую ветвь, экспериментировали с синтезом искусств и оказали значительное влияние на современников. Их история — это история отечественного искусства первой трети XX века и история большой любви.

Михаил Матюшин / Движение в пространстве / Не позднее 1921
Государственный Русский музей

Выставка — результат обширного исследования Сергея Уварова «Творчество Михаила Матюшина в контексте эпохи конструктивизма», поддержанного грантовой программой Центра «Зотов». Посетители увидят ранее не выставлявшиеся работы из архивов пары, редкие произведения из музейных собраний и услышат восстановленные музыкальные сочинения Матюшина. Центр «Зотов» отреставрировал единственную сохранившуюся конструктивистскую скрипку художника, и посетители смогут услышать ее звучание.

Елена Гуро / Пень / 1906
Собрание Марины и Бориса Молчановых

Михаил Матюшин / Портрет Елены Гуро, жены художника / 1912
Государственный Русский музей

Выставка разделена на пять разделов: «Он и Она», «Органика», «Будетляне», «Осенний сон» и «После смерти». В каждом разделе будет комната для прослушивания музыки Матюшина, а также авторское чтение стихов Гуро художницей Варей Павловой. Интерактивная зона позволит посетителям создать открытку, соединив цветовую систему Матюшина и поэзию Гуро.

Елена Гуро / Кошка / 1908
Собрание Марины и Бориса Молчановых

Михаил Матюшин / Автопортрет / 1900-е
Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Михаил Матюшин / Сосны в дюнах / 1910
Собрание Марины и Бориса Молчановых

На выставке представлено более 150 экспонатов из 17 музеев и частных собраний. Экспозиция продлится до 25 мая.