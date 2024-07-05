В центре «Зотов» открылась выставка «Добро пожаловать в клуб»

В московском центре «Зотов» открылась выставка «Добро пожаловать в клуб», посвященная эпохе становления современной клубной культуры и ее связях с наследием конструктивистов.

Посетители выставки смогут ознакомиться с итоговым проектами ночных клубов от студентов Архитектурной школы МАРШ, узнать о развитии культуры досуга в России от рабочих клубов до первых рейвов, а также увидеть макеты конструктивистских клубов для трех постиндустриальных московских территорий — Бетонного завода на Нагатинской набережной, береговой линии Южного речного порта и территории бывших складов-пакгаузов Ленинградского вокзала.

Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.