9 августа в центре «Зотов» откроется выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная «Окнам РОСТА». В экспозицию войдет свыше 170 экспонатов из 14 музеев и личных собраний.

«Окна сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») — плакаты с цепляющими фразами, которые появились во время Гражданской войны и объединили в себе идеи конструктивизма, литературу, изобразительное искусство, рекламу и сатиру, создавая новый способ коммуникации с аудиторией.

Эти плакаты понятным языком информировали людей о последних новостях и выполняли функцию социальной рекламы. Размещались они в пустующих витринах города и менялись еженедельно. Значительная часть «Окон РОСТА» была придумана и воплощена Владимиром Маяковским.

ГПП № 6 «Неделя профдвижения. Крепите профсоюзы!‎» Худож. М.М. Черемных. Текст В.В. Маяковского. 1921
Государственный архив Российской Федерации

В плакатном творчестве Маяковский ярко реализовал амплуа художника нового времени — генератора идей, автора и продюсера одновременно. Поэт создавал мемы того времени, а затем сам превратился в фигуру-мем.

Афиша кинофильма «Не для денег родившийся» по сценарию В.В. Маяковского и Д.Д. Бурлюка по мотивам романа Д. Лондона «Мартин Иден». Маяковский В.В. 1918
Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

Центральными экспонатами выставки станут более 100 подлинных плакатов Маяковского, ставшие прообразами современных мемов. Также в экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптура, фотографии, лубки, плакаты, книги, газеты, фрагменты кино и спектаклей, аудиозаписи чтения стихотворений поэта.

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В этот клуб, организованный в 1986 году, входили Тимур Новиков, Георгий Гурьянов, Андрей Хлобыстин и Денис Егельский.

ГПП № 208. «‎Берегись сырой воды!» Худож. В.В. Маяковский. Текст В.В. Маяковского. 1921
Государственный архив Российской Федерации

ГПП № 208. «‎Берегись сырой воды!» Худож. В.В. Маяковский. Текст В.В. Маяковского. 1921
Государственный архив Российской Федерации

В «Мем-лаборатории» посетители выставки смогут создать свои собственные плакаты и превратить их в «окна».