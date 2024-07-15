9 августа в центре «Зотов» откроется выставка «Мем. Маяковский медиа», посвященная «Окнам РОСТА». В экспозицию войдет свыше 170 экспонатов из 14 музеев и личных собраний.

«Окна сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») — плакаты с цепляющими фразами, которые появились во время Гражданской войны и объединили в себе идеи конструктивизма, литературу, изобразительное искусство, рекламу и сатиру, создавая новый способ коммуникации с аудиторией.

Эти плакаты понятным языком информировали людей о последних новостях и выполняли функцию социальной рекламы. Размещались они в пустующих витринах города и менялись еженедельно. Значительная часть «Окон РОСТА» была придумана и воплощена Владимиром Маяковским.

В плакатном творчестве Маяковский ярко реализовал амплуа художника нового времени — генератора идей, автора и продюсера одновременно. Поэт создавал мемы того времени, а затем сам превратился в фигуру-мем.

Центральными экспонатами выставки станут более 100 подлинных плакатов Маяковского, ставшие прообразами современных мемов. Также в экспозиции будут представлены живопись, графика, скульптура, фотографии, лубки, плакаты, книги, газеты, фрагменты кино и спектаклей, аудиозаписи чтения стихотворений поэта.

Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В этот клуб, организованный в 1986 году, входили Тимур Новиков, Георгий Гурьянов, Андрей Хлобыстин и Денис Егельский.

В «Мем-лаборатории» посетители выставки смогут создать свои собственные плакаты и превратить их в «окна».