В галерее К35 открылась выставка Яны Сокальски «Артефакты чуда»

14 февраля в московской галерее К35 начала работу персональная выставка мультидисциплинарной художницы Яны Сокальски «Артефакты чуда». Проект, созданный под кураторством Виктории Мизиано, представляет зрителю концептуальное пространство в форме спекулятивного музея, посвященного мифологии художницы и ее центральному персонажу — загадочному Гарольду. Через живопись, объекты и сценографию, отсылающую к классику концептуализма Марселю Бротарсу, Сокальски исследует тему духовного сдвига, преодоления коллективной слепоты и возвращения субъектности. Выставка продлится до 17 февраля.