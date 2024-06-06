В «ГЭС-2» открылась выставка «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993—2005»

В Доме культуры «ГЭС-2» 6 июня открылась выставка «Здесь были мы. Архивы российской моды. 1993—2005». В экспозиции представлены первые в России глянцевые журналы о моде, фотографии с первых Недель моды, а также работы значимых для истории российской моды кутюрье и дизайнеров. Например, на моделях можно увидеть наряды Вячеслава Зайцева, Дениса Симачева, Андрея Бартенева и других дизайнеров. Проект приглашает заглянуть в личные архивы российских деятелей модной индустрии, чтобы лучше понять специфику эпохи. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.