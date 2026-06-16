В московском Гостином дворе завершил работу XV Международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Экспозиция работала с 11 по 14 июня и объединила живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное и ювелирное дело.

Участниками фестиваля стали авторы и галереи из России, Турции, Франции, Италии, Казахстана, Ирака, Афганистана и других стран. Президент фестиваля Вера Киселева отметила, что главная идея мероприятия заключалась в соединении культур разных государств в одном пространстве.

Часть экспозиции была посвящена искусству стран Африки. На площади 720 квадратных метров представили более 400 экспонатов из Ливии, Конго, Бенина, Буркина-Фасо, Мали, Кот-д’Ивуара и Нигерии, включая живопись, скульптуру и традиционные маски. Среди участников — Наталья Сомова, Олег Путнин, Дмитрий Белокин, Массимилиано Робино, Дарья Санатина и другие авторы.

Президент Российской академии художеств Василий Церетели отметил, что с первого дня фестиваль поддерживали Таир Салахов и Зураб Церетели. По его словам, в Год народного единства мероприятие представляет примеры разнообразного искусства. В рамках фестиваля прошла деловая и просветительская программа с дискуссиями и лекциями о культурной дипломатии, поддержке традиционных ценностей, футуризме, технологиях и инвестициях в искусство.

Вечер открытия продолжился выступлениями пианиста, народного артиста России Юрия Розума и вокалиста Константина Легостаева. Состоялся музыкально-художественный перформанс живописца Алексея Клокова в сопровождении симфонического оркестра «Империал». Музыканты исполнили хиты электронной музыки из шоу «Симфония жизни», премьера которого запланирована на сентябрь.

Кульминацией фестиваля стало вручение международной премии в области изобразительного искусства — бронзовой статуэтки «Вера». Награды вручили победителям в номинациях по всем представленным направлениям. Вечер завершился концертом с участием вокалистов Московского Губернского колледжа искусств, балерин Большого театра, Елизаветы Семирчевой, Дарьи Панковой, Ойден Аблековой и Сандры Радулович.