В Московском музее современного искусства (ММОМА) с 22 мая по 30 июня пройдет выставка «НИИ Филаретова», где представят работы художницы Елены Филаретовой. В экспозицию на двух этажах здания на Гоголевском бульваре вошло более 150 работ.

На выставке можно будет увидеть четыре серии произведений: «Портрет», «Лиминальное пространство», «Лес» и «Сад». Автор создает на картинах иллюзию фокуса, как на фотографии. В своих портретах Филаретова изображает человека без указания черт лица и создает поле для свободной интерпретации. Для пейзажей она использует яркие неструктурированные пятна.

На выставке также будет организована иммерсивная инсталляция «Тотальная коллаборация», подготовленная совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ. Проект представляет собой Научно-исследовательский институт изучения жизни и творчества художницы. НИИ состоит из двух частей: уже готовых коллабораций Филаретовой со студентами (зинов, плакатов, анимаций, предметов дизайна) и параллельной программы, в рамках которой участники будут создавать произведения внутри пространства выставки.

Концепцией, дизайном и архитектурой выставки занималось бюро BERNASKONI, работавшие над зданиями Гиперкуб и Матрекс в Сколково. Экспозиция «НИИ Филаретова» поделена на две части: «человек и пространство» на первом этаже, где размещена серия «Портрет» и организован НИИ в рамках «Тотальной коллаборации», а на втором этаже — серии «Лиминальное пространство», «Лес» и «Сад».