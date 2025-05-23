В ММОМА откроется выставка Бориса Мессерера «Калейдоскоп времени»

3 июня в Московском музее современного искусства откроется персональная выставка сценографа, живописца, графика Бориса Мессерера «Калейдоскоп времени». В экспозицию войдет более 150 работ, демонстрирующих многообразие творческих методов мастера и охватывающих период с конца 1950-х по 2020-е гг.: макеты оформления театральных постановок, инсталляции, акварели, офорты, живопись, ранние образцы которой станут ключевой составляющей выставки.

Отец Мессерера — артист балета, балетмейстер Асаф Мессерер, мать Анель Судакевич — актриса немого кино, художница по костюмам, двоюродная сестра — балерина Майя Плисецкая. Среди тех, кто окружал с детства будущего художника, были люди театра, балета, кино. Поле синтеза искусств не могло не оказать влияния на формирование личности и видение художника, его способ отображения реальности и ее художественной «сборки».

Центр экспозиции — ранние работы автора конца 1950-х—1960-х гг., период смелых новаторских поисков на опасном в то время поле неофициального нонконформистского искусства. Основные сюжеты этих холстов — натюрморты с простыми бытовыми предметами, портреты друзей и близких, скромные интерьеры, пейзажи. Совсем в ином духе созданы масштабные абстрактные композиции следующего раздела выставки, призванного погрузить зрителя в «калейдоскопический» зал цвета, формы и времени: самые ранние абстракции были выполнены мастером в 1960 году, а самые поздние — в 2020. В этом же пространстве будут экспонироваться крупные инсталляции-аллегории автора из собрания ММОМА.

Важнейшая часть творческого пути Бориса Мессерера связана с театром. Макеты декораций и холсты со сценами из постановок будут собраны в едином пространстве, образуя своеобразный синтез из избранных театральных работ, неизменно пронизанных авторской линией. Тема балета, неразрывно связанная с биографией и творчеством Мессерера, находит отражение в крупноформатной серии с изображением балерин, выполненной в манере, словно транслирующей само понятие пластики, грации, тихо и изящно хранящих потенциал художественного движения. Дополняют выставку архивные фотографии и специально созданный фильм-интервью, записанный в знаменитой мастерской Бориса Мессерера на Поварской улице. В нем художник делится воспоминаниями о своем творческом пути и комментариями к представленным на выставке работам.

В проекте будут задействованы произведения из личной коллекции художника, собрания Московского музея современного искусства, а также других музеев — Государственной Третьяковской галереи, Российского национального музея музыки и других.