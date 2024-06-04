В ММОМА открылась выставка современного китайского искусства «Гугун. Снятие печатей»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) прошло открытие выставки «Гугун. Снятие печатей. Современное искусство КНР из коллекции Александра Чистякова». В экспозиции представлены не только работы современных китайских авторов, но и произведения российских художников. Название выставки подчеркивает идею проекта: Гугун — запретный город, доступ в который на протяжении пяти столетий был закрыт для обычных горожан, — приоткрывает завесу тайны и предстает во всей яркости своих красок перед российским зрителем. Как прошло открытие выставки — в фоторепортаже RTVI.