В Москве открылась тотальная инсталляция «Любовь. От и до»

15 мая в Первой образцовой типографии открылась выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» («Мама, я здесь!», «Домой», «Школа», «Будуар», «Душа», «Травма», «Призраки») и «Исцеление» («Бессмертие», «Поцелуй в губы», «Летопись», «Свет», «Пробуждение», «В зале ожидания нет свободных мест»). Над проектом работали 20 современных художников, а куратором выступила Анна Малай. Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое такое любовь, и поразмышлять о том, какой она может быть. Подробнее о выставке-инсталляции — в фоторепортаже RTVI.