В Москве открылась выставка, посвященная авангардистке Любови Поповой

31 октября в Еврейском музее и центре толерантности прошло открытие выставки «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889—1924». Для посетителей экспозиция будет доступна с 3 ноября 2024 года по 27 февраля 2025 года. Любовь Попова — одна из самых известных художниц русского авангарда. В экспозиции представлены более 280 живописных и графических произведений художницы и ее современников (Пабло Пикассо, Андре Дерена, Анри Ле Фоконье, Казимира Малевича, Александра Веснина, Надежды Удальцовой, Варвары Степановой), эскизы тканей, биографические документы и фотографии. Соорганизатор проекта Государственная Третьяковская галерея предоставила из своих фондов более 100 предметов, включая живопись, графику и рукописи. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.