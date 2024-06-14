В Москве открылась выставка Якова Хомича «Мир Хейли» о детских фантазиях

13 июня в галерее современного искусства ART&BRUT открылась персональная выставка Якова Хомича «Мир Хейли». Работы художника из этой серии показывают фантазии и сны вымышленной девочки по имени Хейли. На картинах можно увидеть ее игрушки, семью и кошмары, после которых невозможно уснуть. На выставке также представлены инсталляции из мира девочки: в разных частях зала можно заметить ее туфельки, в углу ее словно дожидается пони-качалка, а кровать скромно заправлена, словно героиня дожидается гостей. Подробнее о проекте «Мир Хейли» — в фоторепортаже RTVI.