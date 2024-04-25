В Москве прошло награждение победителей конкурса проектов проектов «Ты в игре»

25 апреля на ВДНХ в лектории Российского общества «Знание» прошло награждение победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Призы вручали заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр спорта Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, а также эксперты совета конкурса.

Обладателем гран-при в 1 млн руб. стал проект «Рожден в России: Сибайк — новый вид спорта» из Ярославской области.

Победители в пяти основных номинациях получили по 300 тыс. руб. Ими стали:

«Масштаб» — «Российский Профессиональный тур по Диск-гольфу» из Свердловской области;

«Точка старта» — «Регби за забором» из Архангельской области;

«Безграничные возможности» — Step2Wake из Санкт-Петербурга;

«Дети в спорте» — «Инклюзивный проект: Адаптивный твирлинг. Праздник возможностей» из Московской области;

«Трансформация в спорте» — «Рожден в России: Сибайк — новый вид спорта» из Ярославской области.

«Рад, что в конкурсе участвуют абсолютно все возрастные категории и социальные группы. Разнообразие проектов тоже вдохновляет: семейный спорт, беговое движение, фестивальное движение, телевизионные шоу. Все средства хороши для того, чтобы мы ощутили радость от занятий спортом, радость от общения, в котором нет проигравших», — заявил Матыцин.

Всего в четвертом сезоне конкурса приняли участие 5060 проектов. Лидерами по количеству участников в четвертом сезоне стали Москва (425), Санкт-Петербург (300), Московская (243), Свердловская (198) и Нижегородская (170) области, Республика Татарстан (166), Новосибирская область (165), а также Краснодарский (148) и Красноярский (140) край.